Milena Miconi a Vieni da me/ “Dopo 17 anni e due figlie, sposo il mio compagno Mauro Graiani”

Milena Miconi si sposa. La showgirl annuncia il suo matrimonio a Vieni da me. Ospite di Caterina Balivo, nell’ultima puntata settimanale in cui ci sono stati i ricordi di Enza Sampò e il triste racconto di Ilaria Galassi, Milena Miconi, nello spazio dedicato alla scelta del partner perfetto, parla anche della sua vita privata. Nello scegliere chi, tra Leo Gullotta, Flavio Insinna, Nino Frassica e tanti altri è stato il partner perfetto (a spuntarla, alla fine, è stato Nino Frassica con cui ha lavorato in Don Matteo ndr), Milena Miconi ha svelato un particolare importante della sua vita privata. Innamorata del compagno Mauro Graiani che è anche lo schenaggiatore dello spettacolo teatrale “Affari di famiglia” in cui recita accanto alla figlia sedicenne Sofia, Milena Miconi ha annunciato ai microfoni di Caterina Balivo che, entro l’anno, si sposerà.

MILENA MICONI: “MI SPOSO CON MAURO DOPO 17 ANNI”

Quella tra Milena Miconi e Mauro Graiani è un’unione stabile e duratura coronata dalla nascita di due figlie. Insieme da 17 anni, i due hanno spesso pensato al matrimonio, ma finora, non era mai arrivata la proposta, almeno fino allo scorso 15 dicembre, giorno del compleanno della showgirl, quando Mauro Graiani ha deciso di sorprendere la compagna e madre delle sue figlie chiedendole di sposarlo. “Dopo 17 anni e due figlie mi ha fatto la proposta. E’ accaduto il giorno del mio compleanno e quindi ora abbiamo un po’ di tempo per organizzare, ma entro l’anno ci sposiamo”, ha spiegato la Miconi. “Quindi hai detto sì?”, chiede Caterina Balivo. “Certo, dopo 17 anni cosa potevo dirgli?”, spiega la Miconi che è pronta per pronunciare il fatidico sì.

