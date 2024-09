Franco Oppini, chi è l’ex marito di Alba Parietti e perché si sono lasciati

Alba Parietti è tra le ospiti della nuova puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il programma condotto da Piero Chiambretti che torna questa sera, in prima serata su Rai 3, con la seconda edizione. Si riaccendono dunque i riflettori sulla celebre conduttrice, che vanta una ricca carriera alle spalle ma anche una vita privata spesso chiacchierata e catapultata nel mondo del gossip. La sua prima importante storia d’amore fu quella con l’ex marito Franco Oppini.

Classe 1950, attore e cantante nonché storico membro del gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli, Franco Oppini si è sposato con Alba Parietti nel 1981; dalla loro unione è nato nel 1982 il figlio Francesco, ex concorrente del Grande Fratello Vip nonché grande tifoso della Juventus e commentatore delle partite della squadra bianconera nel programma Diretta stadio… ed è subito goal!. Il matrimonio tra la conduttrice e il cabarettista è però terminato nel 1990 con la separazione, sino al divorzio nel 1997.

Franco Oppini sulla rottura con Alba Parietti: “Separazione incruenta“

Ma perché Alba Parietti e Francesco Oppini si sono lasciati e quali sono le presunte cause del loro divorzio? La coppia in realtà ha sempre ammesso che, dopo aver vissuto una storia d’amore importante e coronata dalla nascita di un figlio, non ci sono state effettive cause scatenanti la separazione; entrambi compresero di avere desideri differenti per la propria vita e l’amore che li ha uniti si è trasformata in una sana amicizia.

Ad oggi, infatti, il loro rapporto è ottimo come confermato anche dallo stesso Oppini in un’intervista rilasciata a Storie Italiane nell’ottobre 2023: “Ci siamo separati quando Francesco aveva 9 anni, è stata una separazione incruenta. Poi ho preteso che Francesco non venisse tirato in mezzo a beghe legali nostre, abbiamo avuto l’affidamento congiunto e il rapporto è continuato con equilibrio e serenità. Sicuramente il momento della separazione non è stato facile, non è mai semplice, ma ancora oggi ci sentiamo per Francesco”.

