Luciano Moggi/ Video “Collovati? Donne capiscono di calcio. Wanda..” (La Confessione)

Ex dirigente di Napoli e Juventus, Luciano Moggi sarà ospite della nuova puntata de La Confessione, programma condotto da Peter Gomez in onda su Nove. Il direttore sportivo ha parlato del caso Fulvio Collovati, con l’ex difensore che ha scatenato una ridda di polemiche affermando che «quando sente una donna parlare di tattica gli si rivolta lo stomaco»: «Questo non è neppure vero, io conosco delle donne che capiscono di calcio». Moggi ha poi parlato del caso Inter-Mauro Icardi, con al centro della bufera la moglie-agente Wanda Nara: «L’invasione di questa Wanda Nara è un’invasione di campo: tutti gli anni c’è il discorso del prolungamento del contratto e dell’aumento, con me neppure si sarebbe presentata. E’ un procuratore che fa danno. Con me come dirigente dell’Inter non lo avrebbe fatto». Questi solo alcuni estratti delle dichiarazioni dell’ex diesse bianconero.

LUCIANO MOGGI SU NAPOLI-JUVENTUS

Grande attesa, dunque, per la chiacchierata tra Luciano Moggi e Peter Gomez, con il dirigente sportivo che ha poi parlato del big match in programma domenica tra Napoli e Juventus ai microfoni di CalcioNapoli24 Live: «Se vogliamo dirla giusta, domenica è una gara che interessa solo per il prestigio. Se analizziamo nel contesto della gara dico che è una gara inutile anche se è tenuta in grande considerazione tra le parti perché c’è voglia di vincere senza pensare alle Coppe che sono gli unici obiettivi che hanno le due squadre». Luciano Moggi si è poi soffermato su Carlo Ancelotti, come riportano i colleghi di Tutto Juve: «E’ un uomo aziendale, bravo e sa motivare la squadra. Con me in due anni ha fatto benissimo».





© RIPRODUZIONE RISERVATA