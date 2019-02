Fulvio Collovati/ Video, “Tattica? La donna non ne capisce, sentirle fa vomitare”

Fulvio Collovati nella bufera: le sue parole sulle donne e il calcio non sono passate inosservate e sui social network monta la protesta. L’ex calciatore, campione del mondo nel 1982 con la Nazionale italiane, ospite a Quelli che il calcio ha commentato: «Quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco. Se tu parli della partita, di come è andata e cose così, bene. Ma non puoi parlare di tattica perché la donna non capisce come un uomo, non c’è niente da fare». L’ex difensore ha poi sottolineato che a suo avviso «le calciatrici qualcosa sanno, ma non al cento per cento», ribadendo inoltre sulla compagna: «Mia moglie non si è mai permessa di parlare di tattica nei miei confronti».

FULVIO COLLOVATI NELLA BUFERA: IL VIDEO

L’ex Inter e Milan ha poi chiarito la sua presa di posizione ai microfoni del Corriere della Sera: «Ma perché scusi, non vedo cosa ci sia di male nelle mie parole, non mi pare di aver sminuito nessuno. Ho solo parlato di tattica. Faccio fatica a comprenderla anch’io a volte. Non sono affatto maschilista, anzi sono vicino alle donne per tante battaglie importanti». Prosegue Collovati: «Ripeto, parlavo di calcio e di tattica. Penso che ci siano concetti nel calcio difficili da comprendere e ci sono anche molti uomini che non capiscono nulla di 4-3-3. Tante donne si sono sentite offese? Mi sembra ci sia una reazione un tantino esagerata, si vuole creare un polverone ad arte ma io alla fine ho soltanto espresso una mia opinione. Non sono maschilista, proprio no».





