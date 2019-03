Francesco Chiofalo dopo il tumore/ “Ho perso 25 kg, ora torno ad allenarmi”

Francesco Chiofalo dopo il tumore ha dovuto osservare un periodo di riposo che l’ha allontanato da palestra e diete personalizzate. Ha voluto così raccontare il suo ritorno in pista sulle storie di Instagram. ha finalmente ricevuto l’ok da parte dei medici per riuscire a ricominciare la sua vita normale, quella che faceva prima della terribile scoperta. Francesco scrive: “Dopo l’intervento a cui sono stato sottoposto non ho più la stessa forma fisica con cui voi mi ricordate. Purtroppo per motivi medici non mi sono più allenato per mesi e ho dovuto fermare la mia dieta. Questo ha portato a un calo di peso e muscolare, attualmente ho perso 25 chilogrammi. L’altra settimana però ho avuto finalmente l’ok da parte del medico per ricominciare ad allenarmi e ripartire con la mia alimentazione”. Parole che fanno sorridere e lasciano un brutto incubo alle spalle di un ragazzo che si è ripreso la sua vita.

Francesco Chiofalo dopo il tumore: ecco la mia dieta

Francesco Chiofalo è tornato alla sua vita di tutti i giorni dopo il tumore e ha voluto raccontare ai suoi follower anche la dieta che tornerà a seguire dopo un periodo di pausa. Tramite le storie di Instagram ci propone direttamente la sua giornata tipo. Non si rinuncia alle proteine con 200 grammi di petto di pollo, ovviamente senza pelle e cotto ai ferri. A questo possiamo aggiungere poi un cucchiaino di olio extravergine d’oliva evo e del sale rosa. Spazio anche per i carboidrati con 70 grammi di riso basmati e 30 grammi di zucchine grigliate insieme al classico cucchiaino di olio evo e il sale rosa. Certo però più che la dieta ciò che colpisce è la forza con cui ha deciso di affrontare un problema serio e che ha superato da leone.

