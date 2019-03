IL NOME DELLA ROSA / Anticipazioni W11 marzo 2019: Adso innamorato e in fuga?

IL NOME DELLA ROSA, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 11 marzo 2019, verrà trasmesso una nuova puntata della miniserie Il nome della rosa in prima tv assoluta. Sarà il secondo episodio, ma prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo cosa è accaduto la settimana scorsa: il giovane Adso (Damian Hardung) partecipa ad una battaglia sotto imposizione del padre barone (Sebastian Koch), ma quella sera stessa decide di spogliarsi dei vestiti ed intraprendere un cammino di fede. Conosce poi frate Guglielmo (John Turturro), un francescano che il barone vuole inviare in un’abbazia sulle Alpi in previsione della Disputa fra Chiesa e Ordine. Nonostante i dubbi iniziali, Guglielmo decide di portare con sé Adso e farlo diventare il suo discepolo. Una volta giunti vicino all’abbazia, i due si imbattono in una ragazza occitana ed in seguito a Remigio (Fabrizio Bentivoglio), che sta guidando la ricerca del cavallo preferito dell’Abate (Michael Emerson), fuggito nella notte. Nonostante non lo abbia mai visto, Guglielmo sfrutta il suo ingegno per descrivere l’animale e collocarlo con esattezza nelle vicinanze. In abbazia i due scoprono invece che Adelmo è stato ucciso: l’Abate riferisce subito che il miniaturista si sarebbe suicidato. In base al suo racconto Guglielmo intuisce tuttavia che si tratta di omicidio, come gli verrà confermato dall’analisi della scena del crimine. Le sue abilità spingono però Abbone a consentirgli di indagare sul mistero, anche se gli impone di mantenersi lontano dalla biblioteca. Un compito arduo, soprattutto quando il francescano inizierà a trovare diversi indizi che lo portano proprio nella biblioteca di Malachia (Richard Sammel), una sorte di labirinto a cui solo pochi eletti possono accedere. Intanto, qualcuno invia in gran segreto un messaggio al Papa per avvisarlo della presenza di Guglielmo: il Pontefice crede che i francescani stiano cercando di minacciare il potere della Chiesa e decide di incaricare Bernardo Gui (Rupert Everett) di guidare la sua delegazione in direzione dell’abbazia.

Nel passato, Dolcino (Alessio Boni) libera un gruppo di contadini al fianco della moglie Margherita (Greta Scarano), fra cui il futuro cellario dell’abbazia, Remigio. Quest’ultimo si innamorerà in seguito della donna e prima di baciarla le prometterà di salvare la figlia dall’Inquisizione di Gui. Nel presente, Bernardo raggiunge Pietranera e stermina gran parte della popolazione, colpendo anche la famiglia della figlia di Dolcino, Anna (Greta Scarano). La ragazza decide quindi di vendicarsi di Gui, seguendo le sue tracce fino in abbazia. Al mattino successivo, Guglielmo scopre invece che un altro monaco è stato ucciso. Si pensa ad un suicidio, ma grazie all’autopsia ha la conferma che la morte del monaco Venanzio (Guglielmo Favilla) risale in realtà a diverse ore prima. Le certezze di Guglielmo diventano sempre più accese: l’assassino potrebbe aver nascosto importanti prove in biblioteca. Bencio (Benjamin Stender) infatti gli riferisce di un episodio avvenuto fra Adelmo e Venanzio, fra i primi ad essere sospettati, e Berengario (Maurizio Lombardi). Quest’ultimo, aiutante di Malachia, avrebbe sedotto il miniaturista ed ucciso Venanzio perché testimone del suo crimine. Guglielmo decide quindi di agire durante la notte: entrerà in biblioteca. Prima però controlla il banco da lavoro di Venanzio e scopre che qualcuno ha fatto sparire uno dei due libri a cui stava lavorando, ma trova un codice scritto dal monaco e tenuto segreto. Assieme ad Adso si introduce poi nel labirinto, ma le loro strade si dividono ed il giovane Novizio viene colpito dalle allucinazioni. Poco dopo l’assassino dei monaci lo colpisce alle spalle.

ANTICIPAZIONI DELL’11 MARZO 2019

EPISODIO 2 – Grazie al codice segreto di Venanzio, Guglielmo ha nuovi indizi che gli confermano come la biblioteca sia centrale per risolvere il mistero dei delitti. Adso riuscirà a riprendersi nonostante le trappole sparse in biblioteca da Malachia, che diventa uno dei sospettati. Conquistato dal fascino dell’occitana, Adso deciderà inoltre di ritornare nella foresta per vederla. Guglielmo invece è sicuro che Berengario sia colpevole, ma il monaco viene ucciso e deve ricredersi. Dopo aver compiuto la strage, Bernardo raggiunge l’abbazia, seguito da Anna che riuscirà a mantenersi in forze a discapito delle ferite.



© RIPRODUZIONE RISERVATA