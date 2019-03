Naomi Campbell e Liam Payne fidanzati?/ Stesso evento, stesse foto e lei rivela…

La pausa dagli One Direction ha fatto bene ai suoi componenti se i risultati sono quelli a cui abbiamo assistito in questi mesi e, in particolare, con Liam Payne che sembra ormai essere diventato l’ombra di Naomi Campbell. Alcuni parlano di casualità mentre altri sono convinti che i due prendano parti agli stessi eventi e posino per le stesse foto perché in realtà sono fidanzati e che bisognerà solo prenderne atto. Al momento vige il mistero sulla loro vita sentimentale ma le ultime foto che li ritraggono “insieme” sembrano aver spazzato via ancora tutti i dubbi e lo stesso tabloid The Mirror riporta alcuni rumors che avrebbero visto i due protagonisti all’ultimo E-Prix di Formula E a Hong Kong. A detta del reporter non solo i due hanno posato in pose identiche (anche se separatamente) ma erano addirittura vestiti uguali, questa è davvero al conferma del loro amore?

AMORE O COINCIDENZE?

Le voci su Naomi Campbell e Liam Payne circolano ormai dallo scorso gennaio, quando i due sono stati beccati addirittura su Instagram alle prese con scambio di commenti e di like sospetti. Tutto questo ha lasciato pensare che i due non fossero in balia di un attacco social ma, dalle battutine, che si conoscessero nella vita normale e che avessero condiviso già qualche serata o cena con amici comuni magari. Proprio nei giorni la bella modella è stata ospite a The Jonathan Ross Show, dove la Campbell ed è lì che, ad alcune domande sulla sua vita privata e su Liam Payne, ha dichiarato: “Non discuto mai della mia vita personale. Voglio dire, è pazzesco, un giorno si tratta di una persona, il giorno dopo è un’altra. Chi sarà domani? Questo è quello che voglio sapere. Io rido. Le storie sono incredibili, e divertenti… continuo ad andare avanti con la mia vita”. Solo voglia di privacy?

© RIPRODUZIONE RISERVATA