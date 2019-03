Virginia Saba, chi è la fidanzata di Luigi Di Maio/ Insieme da due mesi e…

Luigi Di Maio tra il rischio crisi di governo per la Tav e… la nuova fidanzata: il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico è stato paparazzato in compagnia di Virginia Saba, collaboratrice parlamentare e giornalista per Mediaset e Videolina. I due sono stati visti insieme all’evento della fondazione Rousseau e le fotocamere li hanno immortalati insieme mentre lasciavano il palazzo delle Stelline a Milano per dirigersi a Roma. Lei è con un trolley rosso, caricato poi nel portabagagli della berlina ministeriale, e sembrano molto affiatati. La Saba lavora con una parlamentare regionale in Sardegna penta stellata, Emanuela Corda. Come sottolinea Il Mattino, i due farebbero coppia fissa da oltre due mesi.

VIRGINIA SABA, CHI E’ LA NUOVA FIDANZATA DI DI MAIO

Volto televisivo per diversi gruppi, nonché collaboratrice per il gruppo editoriale Unione Sarda, Virginia Saba è attualmente iscritta alla Pontificia Facoltà Teologica. Già paparazzata con il vice premier in Spagna, la 37enne non è impegnata sentimentalmente e questa è un’altra conferma del possibile flirt con il politico. Di Maio, dal canto suo, ha rotto con la sua ex Giovanna Melodia e non nasconde la relazione: Adnkronos evidenzia che la Saba non ha commentato le notizie uscite negli ultimi giorni ma non si è stupita delle critiche ricevute dall’ambiente cagliaritana. Giocatrice professionista di basket, vanta un’esperienza in Serie A2 con la Virtus Cagliari, ha collaborato all’autobiografia di Marco Belinelli.

