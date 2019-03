Tav, oggi cda Telt: al via i bandi/ Salvini, “ci sarà uno shock sulle infrastrutture”

È il grande giorno atteso da mesi e di fatto causa di una mezza crisi di Governo: oggi 11 marzo è previsto dalle ore 11 in videoconferenza tra Parigi e Roma il cda di Telt, la società italo-francese responsabile dei lavori della Tav Torino-Lione. All’ordine del giorno la conclusione della discussione sui bandi di gara da 2,3 miliardi per lo scavo del tunnel di base: su questo Lega e M5s non erano per nulla d’accordo e sono arrivati ad un palmo dalla crisi di Governo, poi “risolta” (più come tregua che come effettivo accordo, ndr) con la mossa di Conte che ha richiesto l’attivazione della clausola di dissolvenza prevista dal codice d’appalti francese, cosicché il Governo italiano possa nei prossimi mesi anche togliersi dai lavori della Tav senza pagare ulteriori penali. «In assenza di atti giuridicamente rilevanti che comportino istruzioni di segno contrario, si darà via libera alla pubblicazione degli ‘avis de marchés‘», gli inviti a presentare candidatura per gli interventi dei lotti francesi della galleria: così recita la lettera inviata a Conte e Macron, di fatto scelta obbligata per non perdere 300 degli 813 milioni di euro della prima tranche di contributi comunitari. Il M5s ha ottenuto di poterne “ridiscutere” dopo le Europee ma la Lega ha incassato l’avvio dei bandi, rimanendo la crisi di Governo senza perdere la possibilità di costruire l’opera, battaglia anche personale di Matteo Salvini.

SALVINI: “PARTONO I BANDI, SERVE SHOCK PER INFRASTRUTTURE”

Il Ministro degli Interni nonché vicepremier ha spiegato stamattina una lunga intervista al Messaggero come «La Tav andrà avanti, i bandi partono, ma non c’è soltanto la Tav, di cui comunque discuteremo, sulle modifiche e sulla revisione dei finanziamenti con la Francia e con la Ue, ma ci sono altri 300 cantieri da sbloccare». Salvini assieme a Conte e Di Maio «siamo assolutamente d’accordo che l’Italia abbia bisogno di uno shock sulle infrastrutture». Secondo il leader della Lega, che lancia così un avvertimento chiaro e tondo al collega Toninelli sempre più in “bilico” nel ruolo di Ministro dei Trasporti, è convinto che le discussioni (liti, ndr) sulla Tav siano state molto utili visto che l’opera «va inserita in un discorso più generale, che diventerà operativo già nei prossimi giorni»: il vicepremier rilancia dunque sul decreto urgente che nei prossimi giorni dovrebbe riavviare da Sud a Nord i 300 cantieri ancora fermi «che rappresentano un Paese che non è quello dei cittadini ma era quello del Pd e di chi ha governato prima di noi. Un’ Italia immobile. Noi le diamo una scossa», conclude Salvini al Messaggero. Intanto a Parigi il cda di Telt sta per iniziare con punto di partenza la “richiesta” di Conte inserita nella lettera di settimana scorsa: il premier chiede a Telt «di soprassedere dalla comunicazione dei capitolati di gara, di evitare di assumere impegni di spesa gravanti sull’erario italiano e di non pregiudicare gli stanziamenti europei».

© RIPRODUZIONE RISERVATA