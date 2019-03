Eleonora Arosio/ Video, chi è la Professoressa dell’Eredità incinta

Un sorrise dolce, simpatia, occhi chiari e volto pulito, questo è l’identikit che si può fare su Eleonora Arosio l’attuale professoressa de L’Eredità la stessa che qualche giorno fa ha preso posto al fianco di Flavio Insinna per annunciare la sua gravidanza. Non solo la giovane ha confermato che presto arriverà la cicogna ma al conduttore ha rivelato: “Sarai zio di un bel maschietto” e questo significa che il suo pancione presto farà capolino e che la sua gravidanza potrebbe essere già al quarto o quinto mese visto che conosce il sesso. Ma fin qui tutto sarebbe normale e passerebbe come un annuncio come un altro ma in realtà le cose sono andate diversamente e lei e Flavio Insinna sono stati protagonisti di un divertente siparietto in cui lei, alla domanda chi è il padre, ha risposto: “Boh”. Questa è la risposta che i fan possono darsi parlando della vita privata della bella professoressa. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DEL MOMENTO.

ELEONORA AROSIO INCINTA, DI CHI?

Anche scorrendo il suo profilo Instagram sono davvero pochissime le foto che vedono la bella Eleonora Arosio in compagnia di altre persone, di amici, amiche o, addirittura, di un fidanzato ed è per questo che adesso è iniziata la caccia a quello che potrebbe essere il papà di suo figlio. Tra i commenti si legge un laconico “povero Paolo” e questo potrebbe essere proprio il nome del compagno della professoressa de L’Eredità che in questi giorni è finita sotto la lente per via della sua divertente uscita nel programma di Rai1 dove è approdata nel 2017. Lei stessa all’epoca ha raccontare di essersi presentata come parte del pubblico ma che poi l’hanno notata e l’hanno scelta per fare la valletta ma nel suo destino non mancava la tv visto che è cresciuta con l’amore per la recitazione e la sua carriera aveva preso il via nel 2006 con la sua partecipazione a Very Victoria per poi approdare al teatro, alla tv e al concorso di Miss Italia dove ha ottenuto la fascia di Miss Cinema Lazio.

LA CARRIERA E LA PASSIONE PER LA DANZA

Eleonora Arosio è nata a Lecco il 15 maggio del 1985, è alta 172 centimetri e negli anni si è data da fare non solo con i concorsi di bellezza ma anche con lo studio visto che già nel 2016 era iscritta all’Ordine dei Giornalisti elenco Pubblicisti di Lazio e Molise e ha conseguito il diploma del corso di Personal training program e si è specializzata in arte performativa in quel di Milano. Tra le sue passioni ci sono nuoto e cross fit nonché danza modena, contemporanea e tip tap. In Rai ha preso parte a Don Matteo e a Un Medico in Famiglia ma anche a Mezzogiorno in Famiglia.



