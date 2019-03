GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE SONO TORNATI INSIEME?/ Pizzicati fuori casa del dj

Ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Dopo la fine della relazione con Irama, la ex concorrente del Grande Fratello Vip sembrerebbe essere nuovamente vicinissima all’ex tronista di Uomini e Donne. La coppia, nata proprio nel dating show di Canale 5, sono stati pizzicati dal settimanale Chi intenti ad uscire dalla casa del Damante. Una foto, pubblicata in esclusiva sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini e in anteprima dalla pagina Instagram di Spy. Possibile che i due abbiano deciso di mettere da parte i dissapori del passato concedendosi una seconda possibilità? Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati pizzicati intenti a scambiarsi abbracci e tenerezze; immagini che, manco a dirlo, hanno fatto letteralmente impazzire i fan che potrebbero nelle prossime ore gioire ancora di più. Il settimanale Chi, infatti, ha annunciato di pubblicare nel numero in edicola mercoledì 13 marzo una foto inequivocabile in cui l’influencer e il dj si scambiano un passionale bacio! Che dire, il ritorno di fiamma sembrerebbe davvero possibile! (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

LE FOTO ESCLUSIVE DI CHI

Sembra non ci siano più dubbi sul ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Se nello scorso numero, il settimanale Chi ha pubblicato lo scatto dei due intenti ad uscire dallo stesso albergo e nella stessa notte, questa volta arrivano indizi molti più importanti a conferma del ritorno di fiamma tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la nota influencer. Stando a quanto scrive Spysee “questa settimana “Chi” pubblica, invece, le prove che tra i due ex fidanzati è riscoppiata la passione. – e aggiunge – Giulia e Damante sono stati infatti fotografati nella casa di lui e, nelle foto esclusive che vedrete da domani in edicola, il bacio che dimostra inequivocabilmente come la loro storia, conclusasi la scorsa primavera dopo due anni, è tornata a sbocciare con rinnovata passione.”

ANDREA E GIULIA, RITORNO DI FIAMMA CONFERMATO?

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini è quindi pronto a pubblicare le foto del fatidico bacio tra Giulia De Lellis e Andrea Damante che confermerebbe, quindi, che dopo la storia con Irama – conclusasi da poche settimane – l’influencer avrebbe ripreso la sua storia d’amore con il deejay, conosciuto a Uomini e Donne, con il quale ha avuto una storia d’amore per circa due anni, finita per un suo tradimento. Ma cosa c’è dietro questo ritorno di fiamma? Tutti i dettagli verranno svelati sicuramente dal nuovo numero di Chi, che oltre alle foto svelerà tutti i i particolari dietro questa intricata storia che sembra non avere fine. Cosa diranno i diretti interessati?





