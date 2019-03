“Ho vinto tentazione dell’aborto”/ Video “come ho deciso di far nascere mio figlio”

Nella trasmissione televisiva Beltemposispera in onda su Tv2000, la storia di una ragazza che a 20 anni rimane incinta ma con la forte tentazione dell’aborto. Ci racconta che viveva con un compagno aggressivo, anche violento, quando scopre di essere incinta. La sua situazione personale la riempie di dubbi, non sa cosa fare, ha la tentazione di abortire perché, dice, aveva paura di mettere al mondo un bambino senza sapere che vita sarebbe stata. Dall’altro lato percepiva un senso di colpa che la rimetteva dentro se stessa. E’ così che incontra un sacerdote, lo sente parlare della differenza tra gli idoli e Dio chele dice che quando siamo a contatto con l’idolo ti chiederà la vita sempre di più fino a toglierla. Capisce che il fidanzato è questa sorta di idolo che le stava togliendo la vita, Dio invece la vita te la ridà così ho deciso di tenere Jacopo. mi sono sentito amata e in grado di ridargli questo amore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA