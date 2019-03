SFOOTING/ Vuoi diventare navigator? Basta un “Testino pigro”…

Cari indomabili lettori, eccoci qua, pronti a fare la nostra parte anche questa settimana. Perciò non state a spremervi le meningi per rimanere al passo con l’attualità, tanto ci siamo noi! Che costantemente lavoriamo per voi. Tranquilli, da questo punto di vista (e solo da questo, beninteso) con noi potete vivere di rendita. E se rendita chiama, l’assonante passo è breve: parleremo perciò di… reddito di cittadinanza.

Quanti tra voi hanno tranquillamente bypassato l’argomento, troveranno qua sotto il modo di recuperare tutto ciò che si sono persi. E soprattutto di rendersi edotti sul bando recentemente pubblicato per la selezione dei 6mila “navigator” che dovranno accompagnare i potenziali beneficiari del reddito di cui sopra.

Potremmo forse tediarvi con stucchevoli questioni di lana caprina, del tipo: ma il navigator sostituirà definitivamente il tutor? E ancora: saremo chiamati a districarci e a distinguere tra labour exchange, job centre o employment agency? Certo che no! Sia chiaro che noi siamo qui per strapparvi un sorriso e non per lacerare le vostre (e nostre) indubbie perplessità.

Bando, allora, alle ciance e facciamo un po’ di sintesi sul navigator. Trattasi di figura professionale prevista dalla legge sul reddito di cittadinanza, da reclutare con apposito bando, tramite adeguata prova selettiva consistente nella somministrazione di un test a risposta multipla (di cui una sola inequivocabilmente esatta, mentre le restanti saranno errate) composto da un massimo di 100 quesiti sulle seguenti materie (previste 10 domande per ogni materia): quesiti di cultura generale; quesiti psicoattitudinali e di logica; problemi di informatica; domande su modelli e strumenti di intervento di politica del lavoro; precisi interrogativi sul reddito di cittadinanza e sulla disciplina dei contratti di lavoro; quiz sul sistema di istruzione e formazione; test sulla regolamentazione del mercato del lavoro e sull’economia aziendale.

Sgombriamo subito il campo: non abbiamo dritte da darvi, né abbiamo origliato dietro le porte dei sacri (si fa per dire, e soprattutto per ridere e non piangere) palazzi; non siamo perciò in grado di anticiparvi alcunché. Sappiamo solo che le domande saranno allineate a un certo mainstream governativo, più grilloide che leghista. Perciò, se siete già navigati, non vi serve nulla per diventare navigator, ma se vi sentite in alto mare, come rari nantes in gurgite vasto, nel caso aveste un qualche interesse a partecipare al bando e voleste risparmiare due euri su bigini e pubblicazioni varie, potreste prendere in seria considerazione questo “Testino pigro”, considerandolo una sorta di orientamento indicativo (diciamo… un “navigator satellitare”). Non prima di averci ringraziato per lo spassionato interesse che nutriamo nei vostri confronti, cari e sparuti (e speriamo nel frattempo non spariti) lettori.

Ve ne abbiamo preparati una cinquina, con soluzione in fondo al pezzo.

1. Quesito di cultura generale

Dove è nato Luigi Di Maio?

A) Bolzano

B) E’ stato trovato in un ovetto Kinder

C) E’ stato partorito su un vagone della Circumvesuviana

D) Avellino

2. Quesito psicoattitudinale

Vi viene proposto un lavoro, un impiego purchessia, che però richiede un minimo di fatica e di sacrificio. Come commentereste la proposta?

A) “Voglia di lavorare non saltarmi addosso, fa’ che vada un altro ché io non posso”

B) “Pavese ha ragione: lavorare stanca. Meglio campare con 780 euro sopra una panca”

C) “Il lavoro nobilita l’uomo? Non fa per me: io sono un uomo del popolo e non delle élite” direbbe Tu Sai Chi (ci sta al governo)

D) “Come direbbe il nostro vicepremier: abbiamo abolito la disoccupazione!”

3. Quesito di logica

E’ nato prima l’uovo o la gallina?

A) L’uovo (ma solo dopo un’attenta analisi costi-benefici)

B) La gallina (c’è scritto nel Contratto di governo)

C) Sono nati insieme, come Di Maio e Salvini alla guida di questo Governo

D) Che domanda del c***o! (direbbe Di Battista intervistato da Fabio Fazio)

4. Quesito di informatica

Siete davanti al pc. State usando un sofisticatissimo programma di scrittura per compilare la domanda di reddito di cittadinanza. Nell’elaborare la risposta sul vostro Isee, vi accorgete di aver commesso un errore di battitura. Come provvedete a correggerlo?

A) Consultate la piattaforma Rousseau e adottate la soluzione che raccoglie più voti

B) Usate la gomma

C) Sbianchettate

D) Prosciugate il lago d’Isee

5. Quesito sul mercato del lavoro

Che cos’è il contratto di somministrazione?

A) Una proposta di lavoro sulla parola (cioè da assumere per via orale)

B) Una proposta di lavoro che non piace per niente (cioè da assumere per via rettale)

C) Una proposta di lavoro poco concreta e molto eterea (cioè da assumere per inalazione)

D) Un particolare rapporto di lavoro che coinvolge un’agenzia interinale, un’impresa e un lavoratore.

A questo punto, prima di dare una sbirciatina alle soluzioni qui sotto, che possiamo dirvi? “A buon navigator, poche parole”…

SOLUZIONI:

1A, 2C, 3D, 4A, 5D



