Balotelli Vs Barbara d’Urso/ “Per mesi hai campato con la storia di mia figlia!”

A guardare la prima puntata di Live – Non è la d’Urso c’era anche Mario Balotelli. A farlo intendere è infatti un post pubblicato su Instagram, in una story, molto polemico nei confronti di Barbara d’Urso. Il post è una foto della d’Urso, nell’espressione seria tenuta nei confronti di Fabrizio Corona; il tutto è accompagnato da una frase che è una frese critica e polemica nei suoi riguardi. Balotelli infatti le scrive: “D’Urso hai campato per mesi per la storia di mia figlia e ora sei là a fare la vittima? Fa male vero? #TvTrash VERGOGNATI!” Ricordiamo che Barbara d’Urso ieri ha ricevuto in diretta televisiva le scuse di Fabrizio Corona rispetto allo scoop lanciato sul figlio, Emanuele Berardi, che fece infuriare al tempo la conduttrice che, da allora, ha sempre evitato di parlare di Corona.

LA FRECCIATINA DI BALOTELLI ALLA D’URSO

L’attaccante dell’Olympique Marsiglia, nel suo sfogo contro Barbara d’Urso, fa riferimento al periodo al 2012, quando la conduttrice si è occupata della vicenda di sua figlia Pia, che all’epoca Mario Balotelli non aveva ancora riconosciuto, ospitando la sua ex fidanzata Raffaella Fico. Pia, nata infatti il 5 dicembre 2012, è stata riconosciuta dal calciatore solo il 5 febbraio 2014, al termine di una controversia mediatica che ha poi portato ad un procedimento giudiziario a carico del calciatore. Balotelli lancia quindi una frecciatina alla d’Urso sottolineando la questione “figli” immischiati in vicende puramente mediatiche. Chissà se la conduttrice replicherà alla stoccata dell’attaccante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA