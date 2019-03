Fast & Furious 6/ Video, su Italia 1 il film con Vin Diesel (oggi, 14 marzo 2019)

Fast & Furious 6 va in onda stasera, giovedì 14 marzo 2019, su Italia 1 a partire dalle ore 21.30. Si tratta ovviamente del sesto capitolo dell’omonima Saga cinematografica che è stato realizzato nel 2013 dalla casa cinematografica della Original film in collaborazione con One Race Production mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane è stata effettuata dalla Universal pictures. La regia è stata affidata Justin Lin, il soggetto è stato ovviamente tratto dalla dei personaggi Ideati da Gary Scott Thompson mentre la sceneggiatura è stata adattata da Chris Morgan. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Lucas Vidal mentre nel cast sono presenti tanti attori di levatura internazionale come nel caso di Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster.

Fast & Furious 6, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Fast & Furious 6. Dominic e Brian nonostante sino braccati praticamente in tutto il mondo dalle forze dell’ordine riescono comunque a mettere a segno numerosi colpi tra cui quello di Rio de Janeiro grazie al quale sono riusciti ad entrare in possesso di un bottino di oltre 100 milioni di euro. Un grande quantitativo di denaro che tuttavia non sembra riuscire a renderle felici in quanto sono praticamente costretti a scappare di paese in paese in maniera tale da poter far perdere le proprie tracce alle forze dell’ordine. Il loro più grosso rammarico è quello di non poter tornare nella propria città e in particolare di poter condividere tutto questo con i propri cari e con le persone che compongono le rispettive famiglie. Tuttavia si presenta innanzi a loro un’opportunità assolutamente da prendere al volo in quanto un agente di polizia riesce a mettersi in contatto per parlare di una possibile collaborazione che potrebbe portare benefici sia ai due che ha la stessa polizia. Entrando maggiormente nel merito della questione l’agente di polizia parla ai due di un’organizzazione criminale che sta devastando diverse città del mondo riuscendo a portare avanti i propri illeciti senza che le forze dell’ordine riescano ad offrire una valida contro misura. A quanto sembra questa organizzazione è guidata da un potente boss che si avvale del supporto di una loro vecchia conoscenza nonché vecchia fiamma dello stesso Dominic. Nel caso in cui dovesse riuscire a smantellare un’organizzazione consegnandone i capi alle forze dell’ordine ci sarebbe per loro la possibilità di fruire di una vera e propria amnistia grazie al quale saranno assolti da tutti gli illeciti commessi negli ultimi anni. Una situazione piuttosto allettante anche perché permetterebbe ai due di far finalmente ritorno a casa e di condividere la quotidianità con le persone a loro care. Tuttavia l’operazione non si dimostra così semplice come era stata dipinta e soprattutto ci saranno diverse situazioni che metteranno a rischio non solo la loro integrità fisica ma anche la possibilità di tornare finalmente a casa.

