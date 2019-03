Amanda Lear Vs Belen, nuova lite? / Lo scontro si riaccende a Sanremo Young 2019

L’ultima puntata di Sanremo Young potrebbe non mettere fine alla polemica tra Amanda Lear e Belen Rodriguez. Le due opinioniste, nell’ultima puntata del format condotto da Antonella Clerici, non se le sono mandate a dire e, nel corso dell’esibizione di Beatrice Zocca, sono arrivate allo scontro. Ma veniamo ai fatti. La concorrente 15 enne, nel corso della semifinale, si è esibita sulla note di “Ma che freddo fa”, un brano portato al successo da Nada nel 1969. Una performance molto complicata, che però è piaciuta molto ad Amanda Lear, che dall’Academy ha preso la parola per elogiarla: “Complimenti, non conoscevo questa canzone e pur non amando i tormentoni mi sei piaciuta tanto“. Di parere opposto, invece l’ex di Stefano De Martino, che ha preso la parola per sottolineare gli errori della giovanissima concorrente: “Hai urlato troppo. Non mi piace quando si urla troppo“.

Lo scontro con Belen Rodriguez

È stato un giudizio soltanto quello che a Sanremo Young ha scatenato il botta e risposta tra Amanda Lear e Belen Rodriguez. Quando la showgirl argentina ha bocciato l’esibizione di Beatrice Zocca, sottolineando di non aver gradito in alcun modo il suo modo di urlare, la diva francese è sbottata e, dal suo posto nell’Academy, ha sentenziato: “Ma piantala!”. Messa a tacere dal parere della Lear, Belen ha scelto di non replicare e di mettere fine in quell’istante a una polemica che avrebbe potuto avere ulteriori sviluppi. Questa sera, però, le due giurate si ritroveranno nuovamente fianco a fianco e sono in molti ad attendere da entrambe un nuovo capitolo della loro accesissima querelle. Assisteremo nuovamente a uno scontro tra dive? Non resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire tutti gli sviluppi.

Anna Tatangelo vs Amanda Lear

Quello tra Amanda Lear e Belen Rodriguez non è l’unico scontro che si è registrato in seguito alla semifinale di Sanremo Young: anche Anna Tatangelo, che ha seguito la puntata da casa, ha avuto da ridire sui giudizi espressi dalla giurata francese. Che Amanda Lear fosse un po’ restia ad elargire voti alti ai giovanissimi concorrenti era già chiaro a tutti, ma quando ha giudicato l’esibizione di un concorrente, Eden Lorenna, assegnandogli un 1, Anna Tatangelo ha scelto di intervenire sui social. “Voto 1? Nessuno deve permettersi di umiliare un ragazzino di 17 anni, soprattutto perché è stato bravo! – ha detto la compagna di Gigi D’Alessio – Il genere può non piacere, ma il talento va riconosciuto. Ha già le idee molto chiare su ciò che vuole fare nella vita e se il genere è quello non va snaturato. Eden… vai avanti per la tua strada“.



