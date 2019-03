Gabry Ponte, morto il padre/ Foto: “grazie per tutto quello che mi hai insegnato”

Grave lutto per Gabry Ponte, uno dei dj più amati e apprezzati degli ultimi anni. E’ morto, infatti, il padre e a dare l’annuncio è stato proprio ui pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto del genitore e un messaggio con cui gli ha detto addio. “Ciao Pa’. Fai buon viaggio. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Mancherai immensamente”, scrive Gabry Ponte salutando per l’utima volta una delle persone più importanti della sua vita e che lo ha aiutato a realizzare tutti i suoi sogni. Un grande dolore per l’artista che ha deciso di condividere il suo momento difficile con i suoi followers che lo stanno inondando di messaggi d’affetto incoraggiandolo a reagire per affrontare nel migliore dei modi la grave perdita.

GABRY PONTE: PRESTO DI NUOVO A LAVORO

Come tutti, anche Gabry Ponte tornerà presto a lavoro. Il famoso dj starebbe lavorando ad un nuovo album che potrebbe essere impreziosito da importanti collaborazioni. Ponte, infatti, su Instagram, ha pubbicato alcune foto in sala di registrazione con due cantanti che potrebbero far parte del suo nuovo progetto. In una foto, infatti, Gabry Ponte è insieme a Thomas, il giovane cantante che ha conquistato la popolarità partecipando ad Amici di Maria De Filippi mentre in un’atra foto è insieme ad un nome importante della musica italiana come Edoardo Bennato. Grazie al lavoro, dunque, il dj riuscirà ad affrontare la morte del padre.





