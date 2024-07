Gabry Ponte/ Il successo mondiale con gli Eiffel 65 di Blue all’amore per la “misteriosa” moglie

Gabry Ponte è tra i protagonisti indiscussi dell’estate 2024 e della kermesse musicale Battiti Live dove è chiamato a far ballare e scatenare il pubblico presente in piazza. Una carriera da record per il dj-producer italiano numero uno al mondo per numero di streaming su Spotify che può vantare 2 dischi di diamante, 39 dischi di platino e 22 dischi d’oro. Non solo, Gabry Ponte è stata anche nominato ai Grammy e totalizza più di 3 miliardi di streaming in tutto il mondo. Numeri da capogiro per Gabriele Ponte, disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico diventato famoso in tutto il mondo durante la sua avventura musica con gli Eiffel 65 con cui ha venduto più di 10 milioni di dischi grazie alla super hit “Blue”.

Intervistato da All Music Italia, il dj e produttore italiano ha raccontato come è nata la sua passione per la musica: “avevo 16 ed ero appassionato di musica elettronica. Ho imparato piano piano a capire come si producevano i dischi. In quegli anni stavo a casa con una attrezzatura molto rudimentale”. Ad un certo punto inizia a girare per le varie etichette discografica con la sua musicassetta fino a quando grazie all’incontro con Massimo Gabutti e Luciano Zucchet della Bliss Corporation cambia la sua vita.

Gabry Ponte: dal successo mondiale con “Blue” alla vita privata

La consacrazione di Gabry Ponte arriva con il gruppo degli Eiffel 65 e il successo mondiale di Blue. “Inaspettatamente è diventata una hit mondiale” – ha raccontato il dj e produttore che parlando della grande popolarità del brano che ha venduto la cifra record di 10 milioni di dischi ha confessato che nessuno se l’aspettava. Anche il lavoro da Dj all’inizio non l’ha mai vissuto come la possibilità di riempire i palazzetti: ” il DJ allora era l’evoluzione umana di un Juxe Box: stava in un angolo in discoteca, al buio, metteva la musica… poi con gli anni è diventato quello che la musica la produceva, poi è diventato un artista, un performer e poi è diventato un po’ il centro di questo movimento pazzesco”. Parlando di colleghi ed artisti importanti, Gabry Ponte ha nominato Black Box, poi Robert Miles fino Swedish House Mafia e Tiësto.

Infine parlando della vita privata, Gabry Ponte è felicemente impegnato con una compagna o moglie di cui però non è dato sapere nulla se non che nel 2021 sono diventati genitori della figlia Alice.











