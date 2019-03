Figlia di Heather Parisi VS unioni gay/ Jaqueline: “Sono contro queste famiglie!”

La figlia di Heather Parisi è contraria alle famiglie arcobaleno. Mentre sua madre combatte da moltissimi anni per i diritti dei gay, dimostrando di essere la perfetta paladina degli omosessuali al fianco di Barbara d’Urso, la figlia non ha avuto modo di cogliere questo dettaglio facendolo anche suo. Ecco perché, secondo ciò che riporta il buon Fabiano Minacci di BitchyF, pare che Jaqueline Luna Di Giacomo, abbia espresso una opinione che fa decisamente a pugni con l’attuale pensiero di sua madre. Nel video che ha condiviso su Instagram, la diciottenne ha detto la sua: “Non sono nessuno per dire alle persone chi devono amare, ognuno ama chi vuole, pure gli animali. Io sono convinta di amare più Macchia (il suo animale domestico, ndr) di alcune persone, però sono contro le famiglie. Le famiglie devono essere mamma e papà secondo me. Poi va beh, ognuno fa quello che vuole”. Le sue parole, possono essere “giustificate” dalla giovane età ma di certo non sono accettabili, specie dopo gli insegnamenti di civiltà che la stessa Heather ha dimostrato di avere in più di una occasione.

La figlia di Heather Parisi contro le unioni gay?

L’intervista di Heather Parisi nel corso di Live – Non è la d’Urso, ha avuto modo di mettere ancora in chiaro le cose e il suo pensiero su temi purtroppo ancora oggi contrastati, come la fecondazione assistita e i diritti per le coppie dello stesso sesso. Il suo discorso intervistata da Carmelita, è stato apprezzatissimo e applaudito da tutto il mondo rainbow. La Parisi infatti, raccontando di essere nata a San Francisco, ha aggiunto: “Mi chiamavano froc*a. Sono nata in mezzo ai gay. Avevo 14 anni, vivevo da sola, mi facevano entrare nei locali da dietro”. La ballerina americana ha raccontato anche di detestare il populismo e amare la diversità. “Sono impopolare, la verità spesso dà fastidio e io dico la verità. Noi personaggi popolari dobbiamo parlare di quel che sappiamo, perché non possiamo trasmettere messaggi sbagliati”. Jaqueline Luna Di Giacomo, così come si augura Fabiano di BitchyF, riceverà la telefonata da parte della madre con tanto di discorso approfondito sul rispetto delle scelte d’amore e di vita? Speriamo bene…

