THE GOOD DOCTOR 2/ Anticipazioni 17 marzo 2019: Shaun perdonerà Lea?

THE GOOD DOCTOR 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 17 marzo 2019, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi di The Good Doctor 2 in prima visione assoluta. Saranno il 13° ed il 14°, dal titolo “Questioni di cuore” e “Volti“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Shaun (Freddie Highmore) è ancora confuso dal disturbo dovuto a rumori e luci. Morgan (Fiona Gubelmann) però interviene e riesce a farlo riprendere parlandogli delle condizioni di salute di Santa (Rell Battle). Non appena ripreso, il medico si unisce a Morgan per proseguire nell’intervento al paziente. Intanto, Melendez (Nicholas Gonzalez) e Claire (Antonia Thomas) si trovano sul tavolo operatorio con il figlio di Bob (William MacDonald) e riescono a rianimarlo chiedendo l’intervento di Andrews (Hill Harper). I due medici riescono così a preparare il paziente per l’operazione successiva. Intanto, Park (Will Yun Lee) decide di violare la quarantena per prelevare il midollo da Bob, ma l’uomo muore ed Esther è testimone delle ultime parole del paziente per il figlio. Nel frattempo, Morgan capisce di poter salvare Audrey (Christina Chang) usando una particolare tecnica di ossigenazione, processo che le permette di concludere anche che il virus che ha colpito Tyler (Dan Byrd) non si sta diffondendo nell’ospedale. Anche Shaun riesce a salvare Viola (Camille Guaty) ed il suo bambino grazie ad unc esareo d’emergenza. Mentre la struttura viene dichiarata fuori pericolo, Glassman (Richard Schiff) si sottopone ad un nuovo controllo e scopre che i disturbi alla memoria sono dovuti in realtà alla meningite. Il medico decide poi di parlare a cuore aperto con Shaun.

Anche se il St Bonaventure è fuori pericolo, il governatore vuole un certificato ufficiale dalla Commissione Medica. Il consulente esprime dei forti dubbi sulla doppia mansione che Andrews continua ad avere in ospedale ed impone a Shaun, Melendez e Audrey di astenersi dal lavoro per qualche tempo. In questo modo i tre medici potranno chiarire alla Commissione che cosa è successo durante la quarantena. Approfittando delle giornate di riposo, Park approfitta della nuova complicità con l’ex moglie per migliorare il rapporto con la donna e Kellan (Ricky He). Parlando degli ultimi sviluppi, il medico e l’ex moglie decidono di fare un nuovo tentativo. Claire invece sceglie di aiutare la madre a sistemare il suo appartamento grazie al sostegno di Morgan, mentre Shaun e Glassman condividono il tempo con Lea. Claire però scopre che la madre potrebbe essere stata picchiata dal fidanzato, ma parlando con il diretto interessato conclude che si tratta di panico dovuto alla proposta di matrimonio. Grazie a questa situazione, Morgan riesce a parlare anche di un fatto del suo passato: uno stalker l’ha perseguitata per tanto tempo e da quel momento in poi ha deciso di girare sempre armata. Intanto, Shaun ha un duro colpo quando scopre che Lea è fidanzata, mentre Audrey e Melendez trascorrono di nuovo la notte insieme e concludono che nutrono dei sentimenti, ma che devono mantenere tutto segreto per evitare sanzioni al lavoro.

ANTICIPAZIONI DEL 17 MARZO 2019

EPISODIO 13, “QUESTIONI DI CUORE” – Park si ritrova a dover curare Sunny, un paziente cinese con problemi di cuore e diverse complicazioni in famiglia. L’uomo infatti ha una figlia biologica che non conosce ed una figlia nata con la maternità surrogata: i tre riescono a recuperare il loro rapporto grazie all’aiuto del medico. Shaun invece intuisce che per poter operare Lana, una ragazza autistica con aneurisma al cervello, deve richiedere l’aiuto del suo compagno di stanza. Shaun però deve anche vedersela su due fronti: la presenza di un ragazzo al fianco di Lea e l’impossibilità di aiutare un ostinato Glassman.

EPISODIO 14, “VOLTI” – Un nuovo caso mette in difficoltà lo staff medico: una donna deve decidere se consentire il trapianto di volto della figlia, deceduta a causa di un incidente stradale. Durante un intervento, Audrey inizia a pensare che Melendez le stia riservando un trattamento speciale solo per via del loro rapporto. Intanto, Shaun è incuriosito dalla terapia a base di marijuana medica assunta da Glassman. Decide alla fine di provare la sostanza, particolare che gli permetterà di essere del tutto sincero con il mentore.



