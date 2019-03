Nadia Toffa in ospedale/ Foto: “Un altro giorno di chemio ma…”

Nadia Toffa è di nuovo al centro delle attenzioni social soprattutto dei suoi fan e degli amici che da sempre la stanno sostenendo in questo terribile momento. Dal dicembre del 2017 è ormai passato oltre un anno ma il percorso della iena continua tra dirette tv, servizi per Le Iene e le cure che sono necessarie proprio per combattere il male che l’ha colpita e che sembra ancora ben presente visto che la Toffa è ancora alle prese con la chemio. Anche questa mattina la iena è finita in ospedale per affrontare il ciclo di cure di oggi e sui social ha postato una foto direttamente dal suo letto d’ospedale scrivendo: “Buongiorno bella gente. Per me giorno di chemio, sempre col sorriso. Viva la vita e buona giornata a tutti #chemioterapia #sorriso“. A quanto pare il sorriso non le manca così come l’interesse di amici vip e fan social che la appoggiano e la invitano a non mollare.

LE POLEMICHE E LE CURE

Nei giorni scorsi Nadia Toffa è finita sotto accusa per via di quello che ha scritto su Twitter parlando della bambina “prodigio” che in questi giorni ha occupato le prime pagine dei giornali ovvero Greta Thunberg. La presentatrice tv, proprio sui social, ha voluto condividere un articolo de Il Foglio in cui si gridava quasi allo scandalo per “lo sfruttamento” di questa situazione al grido di “Risparmiateci i bambini climaticamente corretti e gli adulti che li usano”. La stessa Nadia Toffa si è detta d’accordo con l’articolo e con quello che si dice al suo interno ma le polemiche non sono mancate perché da una parte di parla di una 16enne, e non di una bambina, e dall’altra per via dei soliti haters sempre pronti ad insultarla in qualsiasi momento. Nadia Toffa continua ad andare avanti e dire la sua, smetterà per così poco?

