“Nadia Toffa è morta”, ma è una bufala/ E la Iena se la prende con La Stampa…

Ci risiamo: un’altra bufala su Nadia Toffa. Dicono che queste fake news allunghino la vita, ma la conduttrice de Le Iene è stufa di chi racconta falsità sul suo conto, e come darle torto, soprattutto quando di mezzo c’è la salute. Nelle ultime ore è emerso un articolo drammatico, se non si trattasse di una bufala: sarebbe morta, dice questo sito. Non è la prima volta che circolano notizie sulla sua morte, ma Nadia Toffa stavolta ha deciso di non restare in silenzio. Passino le critiche sul suo gonfiore, peraltro dovuto ai cicli di chemioterapia a cui si sottopone, perché del resto la comprensione e la sensibilità sono diventate rare virtù, ma non queste notizie, questi articoli sulla sua morte. Sui social Nadia Toffa ha annunciato che è pronta a sporgere denuncia contro il sito se non cancella subito la notizia. La Iena ha minacciato di denunciare perché non ci si limita a parlare della sua malattia, il cancro, ma si racconta una vera e propria bufala, pensando di essere al sicuro, dietro un pc, armati di tastiera.

BUFALA “NADIA TOFFA MORTA” MA IENA SE LA PRENDE CON LA STAMPA

“Nadia Toffa non ce l’ha fatta”, questo il titolo della bufala che sta circolando da alcune ore. L’articolo è stato pubblicato da un sito di fake news che per nome e colori rievoca il noto quotidiano torinese La Stampa. Ma nell’articolo farlocco si legge: «Il cuore grande di Nadia ha smesso di battere. Dopo una lunga lotta contro una crudele malattia, la conduttrice è morta. Veglie di preghiera erano state organizzate nei giorni scorsi in zona Mercato, dove Nadia era conosciutissima. Tutto inutile». E si cita anche una fantomatica fonte. «L’annuncio del crudele lutto è stato diffuso sul gruppo Facebook Noi delle iene. Notizia, che sta gettando nello sconforto un’intera comunità che non ha smesso mai di pregare per Nadia». Ma non c’è nulla di vero. Nadia Toffa sta combattendo contro il cancro, ma non è in pericolo di vita, anzi porta avanti la sua professione con determinazione, malgrado le difficoltà che comporta la sua battaglia. «@LaStampaTV volete una denuncia o lo togliete immediatamente dal web?», ha twittato la diretta interessata. Peccato che La Stampa non ne sappia nulla di questa bufala, anzi sia vittima quanto lei dei bufalari.

@LaStampaTV volete una denuncia o lo togliete immediatamente dal web? pic.twitter.com/AGWnIUbxM7 — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 11 marzo 2019





