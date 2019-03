Samantha De Grenet a Vieni da me/ “Ho amato tanto Alessandro Benetton, ma…”

Samantha De Grenet confessa i segreti della sua vita rispondendo alle domande al buio di Vieni da me. Dopo i ricordi di Massimo D’Apporto e l’omaggio a Giuliano Gemma, Caterina Balivo pone una serie di domande scomode alla showgirl che risponde con assoluta sincerità. Si parte dalla persona che l’ha delusa di più: “Sono stata una persona abbastanza fortunata sia in amicizia che in amore, però, se devo pensare ad una persona ti dico un’amica a cui io ho dato tutta me stessa e alla fine ho scoperto che l’amicizia era vera solo da parte mia. Con lei ho chiuso tutti i rapporti e oggi non mi importa più nulla di lei”, confessa la De Grenet. Considerata una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, Samantha confessa oggi di curarsi tantissimo e di farsi aiutare dai trucchi dell’estetica. “Fino a qualche anno fa ti avrei detto nessuno. Oggi, invece, siccome sono una donna che non ha mai nascosto nulla, ti dico che ho un amico che è un chirurgo plastico che mi fa le punturine e tutto ciò che è necessario per stare bene” – spiega Samatha che ha poi confessato di aver fatto un intervento di chirurgia plastica una sola volta. “Dopo il calendario del 2015, vedevo di avere dell’adipe sull’esterno sulla coscia. Non ne avevo bisogno, ma mi ero fissata. Ho detto mi faccio questo ritocchino, ma mi ha creato un danno irreversibile perché quando un intervento è fatto male, ti toglie l’adipe da una parte e te lo rimette da un’altra”.

SAMANTHA DE GRENET: “L’AMORE CON PIERACCIONI, INZAGHI E ALESSANDRO BENETTON”

Samantha De Grenet ha avuto tre amori famosi ovvero Pippo Inzaghi, Leonardo Pieraccioni e Alessandro Benetton arrivata in periodi diversi in cui già lavorava nel mondo dello spettacolo. Tre amori che la De Grenet ricorda con affetto, ma con un piccolo ramamrico. “Mi sono sentita in un periodo la fidanzata di ed era nel periodo in cui stavo con Pieraccioni. Io già facevo televisione, ma nel momento in cui mi sono fidanzata con lui, sono arrivate tantissime proposte per fare film e fiction e io ho rifiutato tutto per non dare modo alla gente di commentare. In quel momento ho dato priorità alla mia vita privata rifiutando offerte di lavoro che, oggi, accetterei. E’ stato un rapporto bello e intenso, siamo amici e sono sicura che se dovessi aver bisogno, lui ci sarebbe sempre”, racconta Samantha. “Alessandro Benetton è stato un grandissimo amore, ma ero giovanissima. Lui è un ragazzo semplice, fino a qualche anno fa viaggiava in economica. E’ uno che non ha mai mostrato. Ci siamo amati tanto, però, è finita perchè probabilmente eravamo le persone giuste nel momento sbagliato, ma meglio così perchè altrimenti non avrei incontrato Luca (il marito e padre del figlio ndr)“. Durante il fidanzamento con Pippo Inzaghi, invece, sono arrivate anche proposte per trasmissioni sportive, ma anche in quell’occasione ha rifiutato perchè non era un’appassionata di sport. Tra i tre, però, “la persona che ho amato di più è Alessandro”. L’unico uomo che ha sposato, però, è il marito Luca con cui, dopo essersi sposata e aver messo su famiglia con la nascita di Brando, si è sposata nuovamente dopo cinque anni di separazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA