Elia Fongaro Vs Jane Alexander/ “Il suo post? Una caduta di stile, non pensavo…”

Sembra proprio che il sipario non calerà sulla coppia, ormai scoppiata, formata da Jane Alexander ed Elia Fongaro. I due si sono conosciuti e piaciuti proprio nell’ultimo Grande Fratello Vip lasciandosi travolgere (almeno così sembra) e spazzando via tutto il resto anche la storia che l’attrice aveva con Gianmarco Amicarelli. Mentre quest’ultimo ci ha ormai una pietra sopra e si prepara al prossimo capitolo della sua vita ripartendo dalla musica e dal pezzo che ha scritto in seguito alla delusione avuta da Jane sembra proprio che dall’altro lato, ovvero quello di Elia Fongaro, ci sia ancora qualcosa da dire, una verità da rivelare e che potrebbe creare polemiche e riportare i due sulla cresta dell’onda del gossip e, magari, anche in tv. Il pubblico, almeno parte di esso, è convinto che quello che è successo e che potrebbe succedere sia studiato per rimanere al top della visibilità, ma rimane il fatto che l’ex velino e modello non ha mandato giù il comportamento di Jane e, in particolare, il post che ha pubblicato su Instagram annunciando la fine della loro relazione.

ELIA FONGARO HA UN SASSOLINO NELLA SCARPA…

In un’intervista al settimanale Vero, Elia Fongaro si dice sicuro che i due non erano sicuramente al punto di non ritorno e ad un passo dalla chiusura tant’è che l’ultima volta che si sono sentiti lui l’ha addirittura invitata al lago per l’indomani, e poi? Lo stesso gieffino racconta: “Mi aveva inviato una preview e poi quel post l’ha effettivamente pubblicato. C’erano alcune divergenze tra noi ma non credevo fossimo a quel punto. Si era risentita, per esempio perché quel giorno ero andato al mare a casa di amico per provare un’automobile […] ma io l’avevo invitata al lago per l’indomani“. Come se questo non bastasse, Elia Fongaro chiarisce che Jane è una donna stupenda e che non ha intenzione di dire altro su di lei se non che forse, tra i due, è proprio lui quello più maturo: “Per me resta una persona straordinaria, sia chiaro non voglio criticarla, ma agire in quel modo mi sembra una caduta di stile. E una donna che invece avrebbe tanto da insegnare”. Arriverà la risposta di Jane?

