I due superpiedi quasi piatti/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (oggi, 2 marzo 2019)

I due superpiedi quasi piatti va in onda stasera, sabato 2 marzo 2019, su Rete 4. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nell’anno 1977 dalla casa cinematografica Tritone cinematografica la cui regia è stata affidata a Enzo Barboni il cui nome d’arte era E.B. Clucher il quale si è anche occupato del soggetto e della sceneggiatura. La musica della colonna sonora è stata composta da Guido e Maurizio De Angelis mentre nel cast sono presenti alcuni straordinari interpreti della commedia all’italiana come Terence Hill, Bud Spencer, Luciano Catenacci, Riccardo Pizzuti Emilio Delle Piane, Luciano Rossi e Luigi Casellato.

Clicca qui per il trailer del film

I due superpiedi quasi piatti: la trama del film

Andiamo a vedere la trama de I due superpiedi quasi piatti. Siamo nella città di Miami e per la precisione nella zona del porto dove due uomini si ritrovano a vivere la medesima esperienza ossia cercando lavoro come operatori e alla fine in ragione del diniego da parte di alcuni malviventi che ne controllano il territorio si vedono costretti a sfasciare un paio di automobili. I due non avendo casa e soprattutto non avendo mezzi di sostentamento condividono un pezzo di strada insieme fino ad arrivare a pianificare un possibile colpo ai danni di un locale all’interno del quale dovrebbe esserci la cassaforte contenente tutti gli introiti di un supermercato. I due decidono allora di fare irruzione nella struttura in maniera tale da poter mettere le mani su una cospicua somma che possa permettere loro di vivere adeguatamente. Per loro grande sfortuna non appena fanno irruzione nella struttura si rendono conto che invece del supermercato quella era la stazione di polizia. Sono tuttavia repentinamente pronti a cambiare le carte in tavola ed in particolare di fingere di essere interessati a prendere parte al corso di formazione che consente di diventare dei poliziotti. Purtroppo per loro vengono presi seriamente e quindi si ritrovano a dover affrontare un duro corso di formazione sotto il severo sguardo del responsabile che cercherà in tutti i modi di farli diventare due ottimi superpoliziotti. I due si ritrovano così da potenziali criminali a tutori della legge ed in particolare iniziano ad essere anche molto bravi nel loro nuovo mestiere. Nello specifico si occupano di alcune bande di criminali che imperversano in diverse zone della città e soprattutto si occuperanno degli stessi uomini con cui avevano avuto a che fare al porto di Miami e che a quanto pare stanno gestendo un enorme traffico di droga. Tra mille peripezie e soprattutto riuscendo a sfruttare le loro abilità nella lotta a mani libere riusciranno i due poliziotti a sventare e smantellare un’organizzazione malavitosa sulle tue tracce da diverso tempo vi erano altri agenti dello stesso distretto di polizia. I due quindi diventeranno due inseparabili amici ed agenti di polizia.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA