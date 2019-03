Paola Ferrari vs Diletta Leotta/ “Senza ritocchi, il successo…”. E su Wanda Nara…

Paola Ferrari stronca Diletta Leotta in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi. La giornalista sportiva, volto storico della Rai, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sulla giovane collega non nascondendo il suo malumore per il successo che sta ottenendo non solo come giornalista. “Non ho niente da dire su Diletta Leotta. È una bellissima ragazza, ed è anche molto brava. Probabilmente più brava di me quando avevo la sua età” – ha dichiarato la Ferrari che poi sposta l’argomento dal giornalismo all’aspetto fisico della Leotta – “Io però ho sempre pensato che bisogna imparare ad accettarsi e quindi trovo diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno e il lato B. Forse senza quei ritocchi ci avrebbe messo più tempo per arrivare al successo, chissà…“, aggiunge.

PAOLA FERRARI DIFENDE WANDA NARA

Paola Ferrari non ha parlato solo di Diletta Leotta nell’intervista rilasciata ad Oggi. Ai microfoni del noto settimanale, l’esperta giornalista sportiva ha anche commentato alcuni degli argomenti calcistici più caldi delle ultime settimane. Non poteva non commentare quanto sta accadendo tra l’Inter, Wanda Nara e Mauro Icardi. La mogie del bomber argentino è finita nel mirino dei tifosi nerazzurri, ma anche di diversi addetti ai lavori, rea di essere una figura troppo ingombrante per il marito. Paola Ferrari, però, difende Wanda Nara che, a detta della giornalista, starebbe semplicemente difendendo e tutelando gli interessi del marito e assistito come farebbe qualsiasi manager. “Le polemiche che suscita Wanda Nara? Non è certo un personaggio comodo, ma paga caro il fatto di essere una donna vistosa a cui piace apparire o che sia bella ma non scema. Paga soprattutto che voglia trattare al meglio gli interessi del marito. Di sicuro se al suo posto ci fosse Mino Raiola di mugugni ce ne sarebbero molti di meno“. La giornalista, poi, ha aggiunto: “Sa qual è l’aspetto più stucchevole? L’opinione che Wanda Nara sia una vipera che pilota il suo uomo. Un buon modo per dare della manipolatrice a lei e indirettamente del tonto a lui. Certo, a lei piace essere al centro dell’attenzione, mostrare una fisicità provocante ma questo non le basta, vuole trattare da pari a pari sui contratti, essere presa sul serio, e questo non viene mai accettata“.

