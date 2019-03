Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 2 marzo 2019

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 2 MARZO 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, sabato 2 marzo 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta trasmissione Latte e Stelle sulle onde radiofoniche di LatteMiele. Andiamo a vedere nello specifico quanto raccontato segno per segno. La Bilancia ha bisogno di una pausa per riprendersi e cercare di essere più attento a quello che accade. Lo Scorpione sta passando un momento particolare e si sente piuttosto agitato sotto il punto di vista dell’amore. Per l’Ariete marzo è iniziato decisamente col piede giusto anche perché febbraio non è stato un grande mese. Il Toro ha le idee chiare ed è pronto a prendersi una rivincita, cercando di uscire da un momento che è stato di alti e bassi. I Gemelli hanno una speranza, con l’obiettivo di essere sempre e comunque molto attenti alla gestione delle emozioni. Il Cancro si trova a vivere delle tensioni professionali piuttosto difficili da digerire. Il Leone deve essere vigile anche lui dal punto di vista del lavoro. La Vergine ha grande voglia di cambiamento e presto potrebbe apportare delle modifiche alla sua vita. Sagittario momento confuso e di difficile approccio, con tante situazioni complicate da analizzare. Acquario stelle convincenti e che possono regalare ottime soddisfazioni. Pesci alla ricerca dell’eccellenza che non sempre è facile da raggiungere. Clicca qui per l’oroscopo di ieri

BILANCIA, BISOGNO DI UNA PAUSA

La Bilancia ogni tanto si deve fermare e fare cose per se stessa e guardarsi allo specchio. Il senso della bellezza è profondo. Si tratta di un potere e anche le opere d’arte spesso usano la bellezza quando vogliono comunicare qualcosa di superiore. C’è grande bisogno di rilassarsi in una giornata come oggi che comporta disagi.

SCORPIONE, AGITATO IN AMORE

Lo Scorpione non ama le situazioni a metà e adesso qualcuno agitato da situazioni d’amore poco chiare può diventare molto nervoso e agguerrito. Ci vuole pazienza ma le coppie forti non devono temere nulla anche se marzo mette alla prova la pazienza soprattutto se c’è una persona che non ha ancora capito che con ci si deve comportare in un certo modo con i nati sotto questo segno.

ARIETE, MARZO INIZIA COL PIEDE GIUSTO

L’Ariete ha un marzo davvero ottimo per i sentimenti se lo si paragona al mese di febbraio, quantomeno invita a vedere chiaro, soprattutto se nel passato ci sono state ombre. Se febbraio ha portato rallentamenti marzo invece dà una carica in più. Questo sabato non è proprio il massimo dell’energia ma domenica permette ottime occasioni. Bisogna però assolutamente rimandare a domani eventuali incontri.

TORO, IDEE CHIARE

Il Toro ha le idee chiare e chi non le ha verrà buttato fuori. Si è davvero incapaci di vivere delle mediazioni e questo è vero soprattutto in amore perché chi ha avuto tanta pazienza a febbraio ora non la ha più. Saturno e Urano indicano una tendenza al cambiamento e al miglioramento progressivo. Qualcuno abbraccia anche una nuova strategia a livello professionale e, forse ci saranno nuovi incarichi che potrebbero permettere una crescita esponenziale sotto diversi punti di vista. Questo è il momento di crescere.

GEMELLI, UNA SPERANZA

I Gemelli hanno una speranza, quelli che hanno vissuto una crisi oppure hanno iniziato l’anno male ora possono recuperare. C’è una grande ansia che riguarda la vita lavorativa ed economica. Chi è giovane trova poco mentre ogni giorno è il caso di fare appello alla propria capacità di mediazione per evitare discussioni e polemiche. L’amore ora è meno polemico e chi ha vissuto una crisi grazie alla buona volontà può uscirne.

CANCRO, TENSIONI PROFESSIONALI

Il Cancro a febbraio ha vissuto un mese di “dentro o fuori definitivo” per motivi diversi. Anche per il lavoro ci sono tensioni piuttosto forti. Il quadro astrologico di quelli che hanno delle responsabilità è sempre più complesso. Questo è il caso di quelli che devono rapportarsi ad un capo o salvaguardare il gruppo o l’azienda perché entro fine dell’anno alcune situazioni devono essere tutelate. Chi ha chiuso una relazione ora deve voltare pagina senza pensare al passato.

LEONE, ATTENZIONE AL LAVORO

Il Leone deve preferire discutere in questo sabato di questioni che riguardano il lavoro o la vita personale piuttosto che domenica. C’è una grande energia e voglia di fare ma se si trovano persone che non fanno fare quello che si desidera andare avanti è difficile. Il problema è che l’anno è importante, come dimostra Giove favorevole, però bisogna dire che queste stelle comportano una certa revisione di accordi. Insomma proprio come si vuole non si può fare e si rischia di finire ad impuntarsi. In amore è un momento di ripensamenti.

VERGINE, VOGLIA DI CAMBIAMENTO

La Vergine è intelligente e capace di analizzare le situazioni. Quelli che però si autoflaggellano non vanno da nessuna parte e ora bisogna essere costruttivi e non autodistruttivi. Ora con Saturno favorevole e Urano che sta per cambiare il suo transito bisogna cambiare la vita in meglio. Il fine settimana è in crescita e può regalare delle belle soddisfazioni.

SAGITTARIO, MOMENTO CONFUSO

Il Sagittario vuole un primo indizio di forza e il momento è confusionario con tanta voglia di fare. Giove porta verso un futuro migliore e spesso le cose che si vogliono fare comportano rischi a livello economico e professionale, specie quando qualcuno deve seguirlo in questa situazione. L’oroscopo è bello per i sentimenti e per questo bisogna stare attenti agli incontri se si è single oppure a chi si ha vicino se si è fidanzati o meglio ancora sposati.

CAPRICORNO, BISOGNO DI PUNTI DI RIFERIMENTO

Il Capricorno avrà una grande voglia di abbracciare le persone più chiare, in questo periodo c’è un notevole bisogno di punti di riferimento stabili e ci si ritrova alla costante ricerca di stabilità. Nelle ultime settimane con i Cancro e i Bilancia potrebbero essere nate delle divergenze da appianare. Ci sono soluzioni che riguardano anche il lavoro che potrebbero presto diventare importanti sotto diversi punti di vista. Attenzione a prendere decisioni troppo affrettate.

ACQUARIO, STELLE CONVINCENTI

L’Acquario ha stelle convincenti e tutto quello che porta fortuna o benessere deve essere potenziato. Una storia d’amore o un’amicizia sincera si devono valutare come fonti di liberazione. Continuare a pensare al passato in maniera negativa è sbagliato. Si sa che la routine non è amica dei sentimenti ma la fantasia non conosce ostacoli.

PESCI, ALLA RICERCA DELL’ECCELLENZA

I Pesci cercano sempre l’eccellenza in tutto e ci sono aspettative che poi non possono essere in tutto appagate. Distaccarsi dalla realtà non serve e, allora, immaginare amori impossibili è giusto ma non realizzabile. Il fine settimana è in grado di liberare la mente e realizzare emozioni che contano. I prossimi due mesi portano vantaggi anche per il lavoro. Gli affari vanno tenuti sotto controllo. In amore ci si deve riavvicinare magari a una persona a cui si vuole bene e dalla quale ci si è allontanati un po’ troppo frettolosamente. Attenzione a commettere errori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA