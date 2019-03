Pets – Vita da animali/ Video, su Italia 1 il film d’animazione (oggi, 2 marzo 2019)

Pets – Vita da animali riempie il palinsesto televisivo di Italia 1 prendendosi la prima serata di questo sabato 2 marzo 2019. Si tratta di una pellicola d’animazione realizzata nel 2016 dalla casa cinematografica della Universal Pictures in collaborazione con la Illumination Entertainment. La regia è stata affidata a Chris Renaud che ha collaborato con Yarrow Cheney, mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Ken Daurio, Brian Lynch e Cinco Paul. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Alexandre Desplat, la scenografia porta la firma di Eric Guillon ed il montaggio è stato eseguito da Ken Schretzmann. Nella versione originale hanno prestato la loro voce ai vari protagonisti del film tanti celebri attori come Louis C. K., Kevin Hart, Eric Stonestreet, Jenny Slate e Ellie Kemper.

Clicca qui per il trailer

Pets – Vita da animali: la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Pets – Vita da animali. Max è un tenero cagnolino che vive insieme alla propria adorata padroncina all’interno di un appartamento ubicato nel centro di New York. La sua vita è particolarmente tranquilla e soprattutto ricca di soddisfazioni grazie alle tante attenzioni che la sua padroncina gli riserva praticamente per tutto il giorno. Le cose iniziano a cambiare quando lei è costretta per motivi di lavoro a stare per gran parte della giornata fuori con Max che trascorre le proprie ore assieme agli altri animali presenti nello stesso condominio in attesa del suo ritorno. Un giorno però il suo ritorno si dimostra piuttosto triste per Max in quanto porta con sé un altro cagnolino il cui nome è Duke. Nonostante quest’ultimo si dimostri piuttosto affettuoso nei suoi confronti Max non sembra per nulla intenzionato a condividere con lui l’appartamento e soprattutto le dimostrazioni di affetto della loro padroncino. Max ha intenzione di mettere in cattiva luce il protagonista agli occhi della padroncina così si inventa diverse situazioni potenzialmente pericolose che hanno come principale conseguenza quella di invogliare lo stesso Duke nell’avere il medesimo atteggiamento nei suoi confronti. Tra l’altro Max riesce ad avere un certo vantaggio nei confronti di Duke nel momento in cui quest’ultimo si rende protagonista di un piccolo incidente nel quale rompe un complemento d’arredo dell’appartamento. Per Max questa è l’occasione adatta per mettere il proprio antagonista sotto un vero e proprio ricatto nel quale prevede da parte di Duke la totale obbedienza. Un giorno i due cani vengono portati al parco da un dog-sitter e durante una lite furibonda finiscono per perdere il loro collare e quindi diventare oggetto delle attenzioni di accalappiacani comunali. Inizia per loro due una incredibile avventura che farà capire come la vita all’esterno dell’ambiente domestico sia molto difficile per qualsiasi genere di animale e che per loro evidentemente sarà molto meglio riuscire a condividere in totale tranquillità il loro status.

Il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA