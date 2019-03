Cecilia Rodriguez/ “Belen e Stefano? Faccio il tifo per loro. E su Ignazio Moser…”

Cecilia Rodriguez fa il tifo per Belen e Stefano De Martino. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Diva e Donna, la sorella di Belen si trasforma in fan ammettendo di sperare in un ritorno di fiamma. “Io tifo per loro e se decidessero di tornare insieme sarei molto felice, anche per Santiago”, spiega la piccola Rodriguez. Da settimane, ormai, si parla di un ritorno di fiamma tra Belen e Stefano. Se, tuttavia, De Martino, nelle varie interviste, ha smentito ribadendo di avere un rapporto affettivo con la madre di suo figlio, cosa ne pensa Belen? “Lei ci crede e non mi stupirebbe se facesse dei passi indietro”, ha spiegato Cecilia Rodriguez che poi aggiunge di voler solo vedere sua sorella felice accanto all’uomo che sceglierà. La sorellina di Belen, però, lancia un avvertimento a tutti i pretendendi della showgirl argentina: “se vi comporterete male con Belen, ve la vedrete con me. Tutti hanno un po’ paura di me, sanno di che pasta sono fatta. Mia sorella non si tocca”.

CECILIA RODRIGUEZ: “IGNAZIO MOSER E’ L’UOMO GIUSTO”

Se Belen Rodriguez, dunque, deve ancora capire cosa fare dela sua vita sentimentale, Cecilia ha le idee chiare. Da più di un anno è felicemente fidanzata con Ignazio Moser che considera l’uomo giusto. “E’ l’unico uomo che mi fa essere felice di risvegliarmi ogni mattina. All’inizio della nostra storia non volevo quasi andare a dormire perchè non volevo perdermi neanche un minuto di noi e spesso, mentre lui dormiva, rimanevo lì a guardarlo per ore. Spero che le cose continuino così”, confessa a Diva e Donna. Innamorata e serena, Cecilia Rodriguez ribadisce di voler presto diventare mamma. “Mi sento pronta e non vevo l’ora di realizzare questo sogno, ma quando mi fermo a riflettere non sembra mai il momento giusto. Con Ignazio ne abbiamo parlato, ci siamo detti che, forse, in questa fase della nostra vita, è meglio concentrarsi sul lavoro“, aggiunge ancora la Rodriguez. Cecilia, dunque, per il momento si dedica al lavoro, ma non nega di voler avere presto un figlio sicura che sarà “una mamma molto presente e cercherò di lasciarlo il meno possibile con le tate anche se mia mamma è già pronta per un nuovo nipotino”, conclude,

