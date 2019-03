Costanza Caracciolo/ “L’aborto? Ne sono uscita devastata ma Bobo Vieri…”

Costanza Caracciolo dopo l’arrivo della sua prima figlia, ha avuto modo di raccontarsi tra le pagine del settimanale sportivo Fuorigioco. L’ex Velina ha parlato del precedente momento difficile dell’aborto, prima ancora dell’arrivo di Stella, la bimba avuta dall’attuale compagno Bobo Vieri. La Caracciolo è finalmente diventata mamma lo scorso novembre ma, prima che nascesse la sua piccola, aspettava un’altra bambina. Purtroppo, le cose non sono andate bene. La diretta interessata, a distanza di mesi, rompe il silenzio sulla dolorosa faccenda, raccontando passo dopo passo cosa è realmente accaduto. “Ero dal dentista quando uscì su giornali e siti la notizia che ero incinta. Di lì a poche ore venni invece a sapere che avevo perso il bimbo. Fu terribile, con tutti quei messaggi di complimenti che mi erano arrivati – racconta – Nessuno dei giornalisti mi aveva chiamato prima di fare uscire la notizia della gravidanza”.

Costanza Caracciolo: “L’aborto? Ne sono uscita devastata!”

Costanza Caracciolo dal mondo dell’informazione italiana si sarebbe aspettata maggiore delicatezza e attenzione. “Avrei per esempio chiesto di aspettare a divulgare la notizia, almeno fino al superamento del momento più critico di ogni gravidanza. Che delusione, che rabbia. Fu il giorno più brutto della mia vita, ne uscii devastata”. Fortunatamente adesso, la bella ex velina di Striscia la Notizia, si gode la sua piccola aspettando il matrimonio con Bobo Vieri. “Che gioia, una meraviglia, sono felice”, ha raccontato. E sul ruolo di padre dell’ex bomber svela: “Spettacolare, presente, attivo”. Poi ha rivelato anche il “mancato” colpo di fulmine tra di loro: “Ci conosciamo da tanti anni, e l’avvicinamento è stato graduale. Mi sono messa con lui senza aspettative, e invece il tutto è stato finora molto più di quello che avrei mai sognato”. La showgirl però, è rimasta colpita dal carattere del suo futuro marito: “Parla poco e dimostra tanto. È stato per esempio fantastico subito dopo la nascita di Stella. Ero distrutta, a pezzi, dopo oltre due giorni e mezzo di induzione al parto mi sono ritrovata a dover affrontare un cesareo senza preavviso. Sono stati giorni parecchio duri. Non mi ha lasciata un attimo, ha fatto tutto lui per giorni con Stella, è stato magnifico”.

