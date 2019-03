Alba Parietti innamorata di Ezio Bosso?/ “Potrei dire sì o potrei dire no ma…”

E alla fine sembra proprio che Alba Parietti abbia già dimenticato la paura per il suo cane e per il figlio Francesco Oppini finito al pronto soccorso per aiutarlo. La conduttrice e attuale opinionista all’Isola dei Famosi 2019, è stato ospite al programma radiofonico I Lunatici per dire la sua su questioni importanti e, in particolare, sulla sua vita privata e la politica. In questi ultimi anni la Parietti si è prodigata molto per la destra avanzando critiche quando opportuno e complimenti in altri momenti e anche in radio ha fatto lo stesso parlando proprio di Andrea Camilleri: “Vorrei che le ispirazioni alla sinistra di oggi venissero date da Camilleri. La nuova sinistra dovrebbe ispirarsi a lui, per far cambiare le cose bisogna tornare ad essere sinistra sul serio, stare dalla parte di ciò che è giusto. Non si può sempre giocare sui destini della povera gente“.

LE PAROLE SU EZIO BOSSO

Proprio su Camilleri però arrivano le rivelazioni più importanti, quelle che riguardano l’affetto particolare che nutre per il maestro che non solo la colpisce intellettualmente ma anche fisicamente tanto da arrivare a dire: “Sposerei Camilleri. Mi piace talmente tanto quello che dice che ne sono innamorata“. La cosa che più ha stuzzicato gli ascoltatori della radio riguarda però le poche ma belle parole che Alba Parietti ha fatto su Ezio Bosso. In passato si è parlato di un amore travolgente che avrebbe spinto la Parietti a lasciare tutto per lui ma nessuno ha mai confermato la cosa e proprio a Rai Radio2, Alba ha commentato: “Ci sono delle cose nella vita che vale la pena di tenere unicamente per sé. Potrei rispondere di sì, potrei rispondere di no, è una persona che conosco, a cui sono molto affezionata, di cui ho una enorme stima e una venerazione per tutte le emozioni che è in grado di dare. Di un uomo così ci si può innamorare follemente“. Questa sarà un’ammissione o solo un modo per tenere acceso il gossip?

