Francesco Oppini in ospedale/ Paura per Alba Parietti: “Ha difeso il nostro cane e..”

Non è stato molto positivo questo inizio di settimana per Alba Parietti perché come se L’Isola dei Famosi 2019 non le avesse dato molti grattacapi ultimamente, anche suo figlio non è riuscito a tenersi fuori dai guai seppur a fin di bene. A quanto pare Francesco Oppini è finito in ospedale proprio nelle scorse ore e ad annunciarlo è stata la stessa Alba Parietti che ha usato il suo profilo Instagram per raccontare l’accaduto, seppur a sommi capi, e mostrare quello che è a sua volta vittima e carnefice in questa storia, ovvero il suo cane Venghi. Sicuramente è lui che ha avuto la peggio visto che è finito dal veterinario con anche lussate e fratture, ma proprio per colpa sua anche Francesco Oppini è finito al pronto soccorso per farsi medicare una serie di ferite mettendo in crisi Alba Parietti per i suoi “due figli”. Ma cosa è successo?

IL RACCONTO DI ALBA PARIETTI

Postando la foto del suo cane dopo le cure, Alba Parietti ha raccontato di un violento scontro tra il suo “Venghi cane ruffiano” e un enorme lupo finendo proprio con l’avere la peggio. Non solo il cane ha riportato fratture e ferite ma se non fosse stato per Francesco Oppini la situazione sarebbe andare ancora peggio: “Mio figlio povero è’ finito in mezzo per separarli è stato supermorso“. Come se questo non bastasse sembra che Oppini sia stato subito curato in pronto soccorso e che le ferite in questi giorni si saneranno ma non si può dire lo stesso per il cane: “Il povero Venghi sotto shock è stato medicato e riscontrate un paio di fratture. Domani sarà operato. Non so se esiste qualcuno a cui rivolgere una preghiera per il mio Venghi. Io lo chiedo a mia mamma come sempre. Mammina cara , papà, per favore assistete quello stupido cane che amo da morire e fatelo tornare a camminare e in forma come prima . ….. sto scemetto del Venghi cosa mi combina“. Come andrà oggi l’intervento? Lo scopriremo al prossimo annuncio social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA