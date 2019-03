FLAVIO MONTRUCCHIO A VIENI DA ME/ “Mia moglie Alessia Mancini? Ho capito che…”

Flavio Montrucchio si racconta alla cassettiera di Vieni da me partendo dal servizio militare. “Sono partito volontario. Prima del militare vivevo con mamma, poi matura quella necessità di diventare grande e il servizio militare lo vedevo come un mezzo per raggiungere questo obiettivo. Poi ho sempre avuto il valore della patria che mi hanno trasmesso mio padre e mio nonno”, ricorda l’attore e conduttore. Prima della televisione, però, c’è stato un altro mondo. “Di giorno lavoravo in banca e la sera facevo il barman”, racconta Montrucchio. Mentre lavorava in un locale come barman, arrivarono gli autori del Grande Fratello che lo videro e gli offrirono la possibilità di partecipare al reality show. Dal Grande Fratello alla fiction il passo è stato breve. Tra i tanti attori con cui ha lavorato c’è anche Virna Lisi: “nella prima scena della fiction Fidati di me, Virna Lisi doveva darmi uno schiaffo e mi dice che, non sapendo fare le cose finte, lo schiaffo me l’avrebbe dato davvero. Arriviamo sul set e abbiamo dovuto interrompere le riprese per 4-5 ore perché io avevo la faccia talmente rossa che non si poteva andare avanti”, ricorda oggi Montrucchio. Dal lavoro alla vita privata. “Ho avuto il primo appuntamento con Alessia a Capodanno nel 2001, ma non ho capito subito che sarebbe stata la donna della mia vita. Ho capito che sarebbe stata la donna per tutta la vita nel tempo”, conclude (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

FLAVIO MONTRUCCHIO A REAZIONE A CATENA?

Flavio Montrucchio sbarca su Raiuno come ospite di Vieni da me. Attore e conduttore, l’ex gieffino si racconta ai microfoni di Caterina Balivo dopo il successo ottenuto con la conduzione di Primo appuntamento che ha debuttato martedì 19 marzo. Le novità professionali di Flavio Montrucchio, però, potrebbero essere anche altre. Come riferisce Tv Blog, infatti, il marito di Alessia Mancini è stato avvistato nei pressi di Viale Mazzini nella giornata di ieri, giovedì 21 marzo. Secondo quanto scrive Tv Blog, Montrucchio potrebbe sbarcare in Rai per condurre un importante show preserale. Come ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata a Blogo, Montrucchio non direbbe no all’offerta di condurre un game show. I rumors, così, accostano il nome dell’ex gieffino a Reazione a catena che non ha ancora un conduttore. I dati auditel portati a casa da Flavio con la prima puntata di Primo Appuntamento potrebbero convincere i vertici Rai a dargli una possibilità. La sua presenza a Vieni da me, dunque, è un indizio di un suo apporodo sulle prima rete della Rai?

FLAVIO MONTRUCCHIO: AMORE A GONFIE VELE CON ALESSIA MANCINI

Felice non solo professionalmente, ma anche nella vita privata. Il matrimonio tra Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, infatti, procede a gonfie vele. Sposati da tempo e genitori di due figli, Flavio e Alessia formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Innamorati, complici e divertenti come spesso mostrano sui social dove condividono anche foto e video della loro vita privata. Una coppia solida che potrebbe funzionare anche in tv. In un’intervista rilasciata a Leggo, alla domanda de giornalista se, in futuro, potrebbe lavorare con la moglie Alessia, magari in una sit-com in stile Casa Vianello, l’attore e conduttore ha risposto: “Per adesso no, bisogna studiarla bene, potrebbe essere un rischio e non vogliamo andare a litigare in tv. Mi piacerebbe fare una sketch-com dove si può vedere il clima di casa, con un punzecchiamento bonario, alla Sandra e Raimondo”.



