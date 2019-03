La gabbianella e il gatto/ Video, il film di Enzo D’Alò torna al cinema dopo 20 anni

La gabbianella e il gatto torna al cinema: da ieri, giovedì 21 marzo, a domenica 24 marzo 2019 in oltre 200 sale sarà proiettato il film d’animazione di Enzo d’Alò con i disegni di Walter Cavazzuti e le ambientazioni di Michel Fuzellier. Distribuito da CG Entertainment in collaborazione con RTI, Infinity e con ECI Consorzio Esercenti Cinema, l’opera cult del regista napoletano è basata sul romanzo Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare (Salani Editore e Guanda Editore) dello scrittore cileno Luis Sepúlveda ed ha scritto pagine importanti del cinema nostrano: ora adulti, al tempo “piccini”, e bambini potranno rivedere o emozionarsi per la prima volta di fronte a questa bellissima storia forte di valori e di contenuti ancora attuali al giorno d’oggi. Basti pensare alla libertà, all’accoglienza, all’accettazione di sé, all’integrazione o ancora all’inquinamento.

LA GABBIANELLA E IL GATTO TORNA IN SALA!

Un bellissimo film, premiato con il Nastro d’Argento e ricevette il Premio del Pubblico al Festival di Montreal del 1999, che vanta inoltre un cast di primissimo livello: basti pensare al commento sonoro di David Rhodes o alle canzoni cantate da artisti del calibro di Samuele Bersani, Ivana Spagna e Gaetano Curreri. Per il doppiaggio ricordiamo le voci di Carlo Verdone, Antonio Albanese e dello stesso Luis Sepulveda. E i risultati al botteghino lo hanno eletto come il cartoon italiano con il più alto incasso della storia: nel Natale 1997 il film riuscì a tenere testa ai kolossal animati americani raggiungendo la cifra record di oltre 20 miliardi di lire di incasso. Un film da scoprire e da riscoprire, un’emozionante viaggio animato che lascia il segno: appuntamento fino al 24 marzo al cinema!





© RIPRODUZIONE RISERVATA