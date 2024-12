Tutto su Sabrina, la dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le dame più belle e corteggiate del trono over di Uomini e Donne c’è sicuramente Sabrina, presente nella trasmissione da qualche stagione e che, in quella attualmente in onda, ha vissuto momenti difficili. Sabrina dovrebbe avere poco più di 50 anni e, nel suo passato, c’è un grande dolore dovuto alla perdita dell’uomo della sua vita. Superato il dolore, Sabrina ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco partecipando alla trasmissione di Maria De Filippi per provare a cercare nuovamente l’amore. Sin dalla scorsa stagione, Sabrina si è tuffata in nuove conoscenze non riuscendo, però, a trovare un uomo con cui costruire una storia importante.

Nella stagione in corso, sembrava che la conoscenza con Gabriele potesse regalarle un finale da favola. Entrambi con il dolore legato alla perdita del rispettivo partner, Sabrina e Gabriele sono usciti per diverse settimane ma il cavaliere, non provando gli stessi sentimenti di Sabrina, ha deciso di mettere un punto. Per Sabrina è stata una grande delusione che sta provando a superare.

Sabrina e il ritorno di fiamma con Diego D. a Uomini e Donne

Dopo essere uscita con qualche cavaliere chiudendo subito dopo il primo appuntamento, Sabrina ha scelto di dedicare più tempo a Diego D. con cui la frequentazione è diventata sempre più intimo. Sabrina, però, di fronte alla voglia di Diego di uscire anche con altre donna, ha fatto un passo indietro. “Io non voglio uscire con più uomini. Voglio uscire solo con te e conoscerti meglio“, le parole della dama che ha poi chiuso la frequentazione.

Diego, però, non si arrende e ha deciso di fare una sorpresa a Sabrina raggiungendola in albergo. “Quindi è tornato tutto come prima? E’ tornato il sereno?”, chiede Tina Cipollari ricevendo una risposta affermativa. Diego, però, nonostante il ritorno con Sabrina, non chiude le porte ad altre conoscenze.

