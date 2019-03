NCIS LOS ANGELES 10/ Anticipazioni del 23 marzo 2019: il ritorno shock di Rogers

NCIS LOS ANGELES 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 23 marzo 2019, andrà in onda un doppio episodio di NCIS Los Angeles 10, in prima tv assoluta. Saranno il 10° e l’11°, dal titolo “Il colpo” e “Natale con i tuoi“, in prima tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: due coppie si trovano a pranzo insieme quando tre sconosciuti mascherati fanno irruzione nella casa. I due ladri pretendono la consegna di tutti i preziosi, mentre puntano la pistola contro gli ospiti. Quando la padrona di casa reagisce ed il marito si avventa contro uno dei criminali, uno dei ladri lo ferisce con una pallottola. Intanto, Deeks (Eric Christan Olsen) e Kensi (Daniela Ruah) si trovano in disaccordo su quale persona assumere per la gestione del bar e non solo con i candidati. Sam (LL Cool J) e Callen (Chris O’Donnell) invece controllano il quartiere: il secondo in particolare sembra essersi trasformato in un sorvegliante di zona per il controllo del quartiere. Il caso spinge tutti e quattro a raggiungere l’abitazione della vittima, un ufficiale della Marina. Prima però la squadra scopre che Ochoa (Esai Morales) è ancora in città. In base alle prime informazioni, i ladri hanno rubato alla vittima un pc che contiene delle informazioni importanti sul Paese. Gli ospiti della coppia erano inoltre il Generale Abidi (Ravi Kapoor) e la moglie, il primo scomparso subito dopo il delitto. Sulla scena del crimine, Callen conclude che i ladri hanno usato una chiave per entrare ed i sospetti su Abidi si intensificano. Luanne Hadlow (Michelle Clunie), la moglie del Capitano (Christopher Goodman) riferisce invece a Deeks e Kensi che anche altre persone possedevano le chiavi di casa, come la figlia Emily (Annalisa Cochrane). Le indagini però vengono fermate dai federali: su Abidi pende un mandato di cattura. Nel frattempo, Nell (Renée Felice Smith) scopre che Abidi si trova ancora in città: Sam e Callen notano però un uomo avvicinarsi al Generale con una pistola ed ingaggiano una sparatoria.

Mentre Sam uccide il criminale, Callen blocca un Abidi in fuga. Si scopre però che il militare doveva incontrare un membro del Dipartimento di Stato. Intanto, Deeks si finge turista per introdursi nella villa degli amici ricchi di Emily. Si scopre poi che Abidi vuole disertare dal Pakistan e passare delle informazioni segrete sul suo Paese. Data la sparatoria, i pakistani reclamano il suo ritorno. Abidi però rivela che i dati in suo possesso sono nascosti all’interno dello smart watch rubato dai ladri. Deeks e Kensi invece arrestano Emily ed il suo ex ragazzo: durante l’interrogatorio, Lucas (Casey King) ammette di aver sfruttato l’informazione sulla cena degli Hadlow. Individuato il complice del ragazzo, la squadra circonda il suo covo e recupera la refurtiva. Nonostante questo, si scopre che Abidi si trova nel mirino di una ragazza incaricata dai talebani di fare fuori il Generale e la moglie. Callen però riesce ad ucciderla prima che sia troppo tardi. Al ritorno a casa, Roberta (Pamela Reed) si propone di diventare la nuova addetta al bar del figlio, anche se Deeks prova a contestarla.

NCIS LOS ANGELES 10,ANTICIPAZIONI DEL 23 MARZO 2019

EPISODIO 10, “IL COLPO” – Dopo diversi giorni d’assenza, Rogers ritorna in città per puntare gli occhi sulla squadra. Il motivo? Riuscire a trovare Hetty. La squadra cerca di usare una serie di inganni per raggirarlo, ma il Procuratore sembra sempre un passo avanti a tutti gli agenti speciali. Anche quando si ritroverà di fronte un Eric piuttosto nervoso, inviato da Nell per tenere a bada Rogers. Intanto, Callen e gli altri indagano su una rapina sospetta che nasconde in realtà un militare corrotto all’interno della Marina.

EPISODIO 11, “NATALE CON I TUOI” – Durante le festività di Natale, la squadra si concede un po’ di relax e mette in pausa i casi. Rogers è ancora in circolazione e questo spingerà gli agenti a fare di tutto per tenerlo lontano dal Quartier Generale. Nonostante le premesse, i protagonisti dovranno indagare su un caso di omicidio: un riservista è stato ucciso mentre si trovava in un terreno adibito alla vendita di alberi natalizi. Nel frattempo, Deeks avrà modo di ricordare anche tutti i caduti. Hetty esclusa, anche se non ci sono ancora sue tracce.



