Poliziotto Superpiù/ Video, su Rete 4 il film con Terence Hill (oggi, 23 marzo 2019)

Poliziotto Superpiù va in onda oggi, sabato 23 marzo, alle ore 21:20 su Rete 4. Si tratta di una pellicola che rientra nel genere comico/poliziesco e che è uscita nelle sale cinematografiche nell’anno 1980. Il film è stato diretto dal maestro Sergio Corbucci, autore di alcuni dei più importanti spaghetti Western italiani mai realizzati, come ad esempio il noto Django, dal quale Tarantino ha preso ispirazione per la sua pellicola Django Unchained. I protagonisti del film sono Terence Hill, volto del film Lo chiamavano trinità e recentemente conosciuto dal pubblico per la fiction Don Matteo, insieme a Ernest Borgnine, premio Oscar per il film Marty, vita di un timido. La sceneggiatura della pellicola è stata curata dallo stesso Corbucci, in collaborazione con Sabatino Ciuffini. Le musiche del film sono state realizzate da Carmelo e Michelangelo la Bionda mentre il montaggio lo ha effettuato Eugenio Alabiso. Il direttore del comparto della fotografia del film è stato Ermanno Sarto. La pellicola è uscita al cinema nell’anno 1980.

Poliziotto Superpiù, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Poliziotto Superpiù. Dave Speed è un semplice agente di Polizia di Miami. Svolge il suo lavoro in piena tranquillità ed intrattiene una relazione amorosa con Eveline, nipote del suo collega e superiore Dunlop. Un giorno però, improvvisamente, a seguito di una non segnalata esplosione nucleare, Dave ottiene miracolosamente dei super poteri. Quest’ultimi lo fanno sventare rapine e diventare quasi un eroe ma hanno una particolarità che Dave non riesce a comprendere, improvvisamente vanno via e svaniscono. Dunlop, infuriato ed invidioso di Dave per i suoi poteri, ha un eccesso di collera nei confronti di quest’ultimo ed impedisce ad Eveline di frequentare l’uomo. La relazione tra i due quindi, naufraga incredibilmente, ma i sentimenti che provano l’uno per l’altra sembrano non svanire. Dave comunque, adesso ha un altro obiettivo primario, vale a dire il perché della sparizione temporanea dei suoi poteri. Per questa ragione si mette in cerca di Silvius, un vecchio che in passato aveva avuto anche lui poteri simili e che aveva finalmente compreso perché questi poteri miracolosi sparivano ad intervalli di tempo casuali. Riuscito finalmente a rintracciare, Dave comprende che i suoi poteri svaniscono non appena intravede qualcosa di colore rosso. A sua insaputa, per colpa di Dunlop, anche i suoi nemici criminali riescono a scoprire questo segreto. A questo punto tutti i criminali della città di Miami si riuniscono per tendere una trappola ed eliminare una volta per tutte il supereroe che li intralcia. Dave dovrà superarsi per riuscire a sventare l’attacco ordito ai suoi danni, salvare Dunlop e riconquistare l’amata Eveline che vuole sposare in un solenne matrimonio.

