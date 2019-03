ALBA PARIETTI, “FABRIZIO FRIZZI MI DISSE: VADO VIA”/ L’ultimo incontro “un presagio”

Mancano due giorni al primo anniversario della morte di Fabrizio Frizzi, l’amatissimo conduttore televisivo che ci ha lasciato il 26 marzo del 2018. E sono tanti i colleghi, ma prima di tutto gli amici, che in queste ore di grande commozione hanno voluto dedicare un pensiero dal cuore a quel compagno di avventure gentile e perbene che il pubblico italiano ha visto crescere fino a considerarlo “uno di famiglia”. Tra queste c’è anche Alba Parietti, opinionista spesso spiazzante, controcorrente, ma dotata anche di quella dose di onestà intellettuale che serve ad onorare un grande uomo prima che un grande collega. Si spiega così il messaggio che la Parietti ha voluto dedicare a Fabrizio Frizzi sul suo profilo Instagram, raccontando un dettaglio finora inedito sull’ultimo incontro fra i due, andato in scena in un’occasione triste come i funerali di Bibi Ballandi.

ALBA PARIETTI, “FABRIZIO FRIZZI MI DISSE:’VADO VIA'”

Alba Parietti torna alla memoria al febbraio del 2018: un mese dopo la morte di Bibi Ballandi arrivò quella di Fabrizio Frizzi. La conduttrice a tal proposito ricorda:”Ci siamo sempre voluti, bene, rispettati , sostenuti . Eri il collega con cui ti sentivi a casa , eri una persona prima di essere un personaggio. Perché proprio a te? Perché eri troppo per tutti noi e oggi sei un esempio un’ispirazione di bellezza , onestà intellettuale umanità.

Ci siamo visti, quell’ultima volta sulla porta della chiesa, al funerale di Bibi. Era lontano da Roma, tu eri già molto sofferente ma venisti ad onorarlo”. Poi l’aneddoto che riletto col senno del poi ha il sapore di un triste presagio:”Ci siamo incontrati e stretti forte , tu sei uscito solo dicendo “ vado via e ‘ tutto così triste Alba” e ti vidi di spalle allontanarti tra la gente, un presagio, che divenne triste , angosciante realtà. Oggi pensare che non ci sei rende “ tutto così triste”…. arrivederci Fabrizio sei stato meraviglioso su questa terra”

