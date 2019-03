Francesca Verdini fidanzata di Matteo Salvini?/ Dopo Elisa Isoardi la figlia di Denis

Dopo la rottura con Elisa Isoardi, Matteo Salvini fa coppia con Francesca Verdini? Crescono le voci sulla presunta nuova fidanzata del ministro dell’Interno. Per il Corriere della Sera, la relazione c’è e per il vicepremier è diventato difficile tenerla nascosta. Pare che i due stiano insieme da poco più di un mese e che le riviste siano pronte a pubblicare le prime foto. Matteo Salvini e la figlia 26enne di Denis Verdini, già plenipotenziario di Forza Italia e poi fondatore di Ala, sono stati ripresi insieme per la prima volta. Erano a cena nel ristorante PaStation, in Campo Marzio a Roma, di proprietario di un altro Verdini junior, Tommaso, che è al 50 per cento con Aldo Gucci. Ieri a Cernobbio scherzando, ma neppure troppo, Salvini ha lasciato intende che a Parigi il 4 aprile, in occasione del prossimo vertice dei ministri dell’Interno europei, potrebbe non andare da solo. «Magari andiamo in due…», ha dichiarato il leader della Lega.

FRANCESCA VERDINI FIDANZATA DI MATTEO SALVINI?

Potrebbe avere dunque un risvolto romantico il viaggio di Matteo Salvini a Parigi per il prossimo vertice dei ministri dell’Interno europei. Ma della cena a PaStation ha parlato anche il Fatto Quotidiano, secondo cui ultimamente ci è tornato tre volte. L’ultima mercoledì 20 marzo, il giorno in cui al Senato si votava sull’autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. Nel locale molto alla moda, specializzato in primi piatti, Salvini si sarebbe appartato per oltre tre ore in una saletta riservata. Ma a tavola c’era anche Francesca Verdini, la figlia dell’inventore del Patto del Nazareno e sorella del padrone del ristorante. Secondo il Corriere della Sera, Francesca aveva da tempo espresso il desiderio di conoscere di persona il leader della Lega. Per Dagospia invece il legame tra Salvini e la figlia di Verdini sarebbe già stretto: tra i due ci sarebbe una relazione sentimentale, quindi lei è la nuova fidanzata. Non è un caso che la ragazza sia tra le poche persone seguite su Instagram dal ministro dell’Interno.

