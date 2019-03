Giorgia Gabriele è incinta/ L’ex di Gianluca Vacchi “Io e Andrea Grilli siamo felici”

Giorgia Gabriele è incinta. L’ex di Gianluca Vacchi aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Andrea Grilli, con il quale sta insieme da diverso tempo. Se l’ex continua a stupire con i suoi video social, l’ex si prepara a ballare ancora, ma per cullare il suo bebè. Quelle che erano voci, sono state confermate dalla stessa modella che ha stregato milioni di follower con i suoi balletti insieme a Gianluca Vacchi. Sui social è infatti uscita allo scoperto con una foto eloquente: nello scatto si vede il suo dolce compagno che bacia la sua pancia. Dalle Maldive, dove sono in vacanza, ha pubblicato l’annuncio e rivelato che è incinta da 22 settimane. Giorgia Gabriele è dunque al quinto mese di gravidanza. «È uno di quei momenti che sogni da sempre ma non lo sai fino a quando non diventa reale», ha scritto nel post pubblicato su Instagram, peraltro preso d’assalto da like e commenti dei suoi followers.

GIORGIA GABRIELE, L’EX DI GIANLUCA VACCHI È INCINTA

«Non riesco a trovare le parole giuste per descrivere cosa sto provando e quanto siamo incredibilmente eccitati e felici», ha aggiunto Giorgia Gabriele nel post con cui ha confermato di essere incinta. «Mamma e papà ti stanno aspettando», ha concluso la modella, che per l’hashtag ha scelto di scrivere di essere incinta da 22 settimane e ha taggato il fidanzato Andrea Grilli. Cicogna in arrivo dunque per l’ex fidanzata storica di Gianluca Vacchi. Ora è legata al manager Andrea Grilli, decisamente più giovane dell’imprenditore milionario. I due stanno insieme da oltre un anno e l’intesa di coppia sembra essere alle stelle, come confermano gli scatti dalle Maldive. Ora dunque Giorgia Gabriele ha deciso di confermare le indiscrezioni. A 34 anni sembra aver dunque trovato il grande amore con cui costruire una famiglia. Intanto Gianluca Vacchi continua a divertirsi sui social nella perenne ostentazione della sua ricchezza.





