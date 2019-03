Il silenzio dell’acqua 2 si farà?/ Anticipazioni: tutto tace sulla seconda stagione

Il silenzio dell’acqua 2 si farà? E’ questa la domanda che il pubblico di canale 5 che ha seguito la fiction interpretata da Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini si sta ponendo in queste ore, in vista del gran finale di stagione, in onda oggi, domenica 24 marzo, che chiarirà le circostanze in cui è morta la povera Laura svelando anche l’identità del suo assassino attraverso un’emozionante viaggio in quelle che sono state le ultime ore di vita della figlia di Anna. Annunciata come una delle fiction più importanti di Mediaset, la trama ha convinto in parte il pubblico. Tuttavia, gli spunti per la realizzazione di una seconda stagione ci sono tutti anche se dal Biscione tutto tace in merito a quello che sarà il futuro della fiction.

Il silenzio dell’acqua 2 anticipazioni: gli ascolti non convincono

A giocare un ruolo chiave su Il silenzio del’acqua 2 sono gli ascolti della prima stagione che non sono stati all’altezza delle aspettative. Se, infatti, la prima puntata ha incollato davanti ai teleschermi 3.364.000 spettatori pari al 15.3% di share portando a casa un ottimo risultato, le successive puntate hanno fatto registrare un netto calo. A seguire il secondo appuntamento sono stati 3.193.000 spettatori pari al 14% di share mentre la terza puntata è stata seguita solo da 2.840.000 spettatori pari al 12.2% di share. Numeri che, difficimente, convinceranno Mediaset a confermare la realizzazione della seconda stagione. Il silenzio dell’acqua, tuttavia, forse paga la poca fortuna che il Biscione, in questo periodo, ha con le fiction. Tuttavia, gli spunti per realizzare nuove puntate ci sono. Cosa potrebbe accadere, dunque, in un’ipotetica seconda stagione della fiction?

Il silenzio dell’acqua 2: ecco cosa potrebbe accadere

Nell’ultima puntata de Il sienzio dell’acqua sarà svelata l’identità dell’assassino di Laura. Tuttavia, il finale di stagione potrebbe anche lasciare l’amaro in bocca al pubblico con tante domande ancora da risolvere. Nella seconda stagione, infatti, i personaggi interpretati da Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini potrebbero essere impegnati in indagini sul passato dell’assassino e di tutti gli altri abitanti di Castel Marciano che sembrano avere degli scheletri del passato. Il silenzio dell’acqua 2, dunque, potrebbe avere al centro della trama un nuovo omicidio così come tutte le conseguenze della morte della povera Laura. Anche il passato di Luisa, il personaggio di Ambra Angiolini potrebbe dare agli sceneggiatori lo spunto per sviluppare la trama dei nuovi episodi. Tutto, però, dipenderà da cosa deciderà di fare Mediaset.



