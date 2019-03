Roger Federer e Emilio Solfrizzi/ La partita tra il Re e il numero due al mondo

Roger Federer e Emilio Solfrizzi in una piece teatrale scritta e diretta da Umberto Marino. Metterà in scena la sfida con il Re in un ambiente assolutamente surreale. La prima andrà in scena il 22 marzo al teatro Modugno di Aradeo. Successivamente lo vedremo il 23 al teatro comunale di Ceglie Messapica e il 24 al teatro comunale di Mesagne. Lo spettacolo si chiamerà Roger e metterà il famoso attore barese di fronte alla difficile impresa di portare sul palco la sfida contro il più grande tennista di tutti i tempi. La piece sarà ambientata su un campo da tennis, proprio nel momento dove il tennista numero due al mondo aspetta di poter sfidare il più grande in assoluto. Si prepara alla battuta, al dritto, rovescio e crea un monologo. Indossa calzoncini, calzettoni, polsini e polo provando ad ammazzare l’attesa raccontando come l’incontro ci sarebbe dovuto essere già in passato ma che in realtà non c’è mai stato. Tutte le informazioni si possono leggere sul sito del Teatro Pubblico Pugliese.

Roger Federer e Emilio Solfrizzi: la carriera dell’attore pugliese

Cosa c’entra Roger Federer con Emilio Solfrizzi? L’attore porterà sul palcoscenico la piece teatrale Roger. Interessante è anche vedere quello che ha fatto nella sua carriera il pugliese. Emilio Solfrizzi è nato a Bari il 5 aprile del 1962. La sua carriera inizia in televisione dove su Telenorba porta il personaggio di Piero Scamarcio con il quale recitava al fianco di Antonio Stornaiolo nel mitico duo Toti e Tata che ancora oggi in Puglia riscuote un discreto successo. Da quelle interpretazioni arrivano prima il cinema e la televisione nazionale, poi anche le serie tv. Il debutto sul grande schermo arriva nel 1990 quando recita in La stazione di Sergio Rubini. Nello stesso anno è tra i protagonisti di Star ’90 su Rete 4. In tv diventa anche attore di serie tv con lo straripante successo di Sei forte maestro che porterà anche a una seconda stagione l’anno successivo, recitando al fianco di Gastone Moschin e Gaia De Laurentiis. Di recente l’abbiamo visto interprete della serie Amore pensaci tu.

