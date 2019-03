Antonia Fotaras/ La ragazza occitana de Il nome della rosa: “L’amore? Sono single!”

Antonia Fotaras, “la ragazza occitana” de Il nome della Rosa, si è confidata tra le pagine del settimanale DiPiùTV, svelando cosa è successo prima di approdare sul set. “Ho dovuto sostenere due provini prima di essere scelta. Quando mi hanno detto che il ruolo era mio, insieme con tanta gioia, è arrivata pure un po’ di ansia. Perciò prima di arrivare sul set mi sono preparata a lungo”, ha spiegato. Per il suo ruolo, ha lavorato moltissimo soprattutto sulla lingua. Il suo personaggio infatti, si esprime in occitano. Ai tempi in cui è ambientata la fiction, era la lingua parlata nel Sud della Francia. La produzione della fiction quindi, le ha fatto avere delle registrazioni audio, realizzate da professori universitari, in cui le veniva spiegato come pronunciare le battute: “Mi sono esercitata a ripeterle per settimane”, racconta. Questi strumenti, l’hanno aiutata ad arrivare sul set più preparata. Lì ha conosciuto persone straordinarie come John Turturro. Antonia ha confessato che mentre girava Il nome della rosa, faceva anche i provini per “Mentre ero via”, fiction dove interpreta una ragazza malata di anoressia.

Antonia Fotaras, la ragazza occitana de Il nome della rosa

Antonia Fotaras, ha spiegato durante l’intervista, come si è preparata per il suo secondo importante ruolo in TV con Il nome della rosa. Ha confidato di avere letto diversi libri che trattano il tema, raccontando che a volte ci si ammala a causa del cattivo rapporto con la madre: “Una volta arrivata sul set, poi, mi sono affidata a Vittoria Puccini, che interpreta, appunto, mia madre, e durante le riprese mi ha aiutato molto”. La giovanissima attrice sognava di fare questo mestiere già da quando aveva otto anni. Tutto è cominciato durante la scuola elementare, dopo avere organizzato un laboratorio di teatro. “Per me è stata una folgorazione: da quel momento, ho cominciato a tartassare i miei genitori chiedendo loro di iscrivermi a una scuola di recitazione”, spiega. Da quel momento, ha cominciato a fare spettacoli teatrali in giro per Roma. Successivamente, le prime particine in televisione, fino ad arrivare a Don Matteo, Il nome della rosa e Mentre ero via. E se la carriera procede a gonfie vele, in amore tutto tace: “L’amore per il momento non c’è. Dopo una serie di storie sbagliate, che mi hanno fatto soffrire, ora sono sola”.

