Elisa diventa una Barbie/ Mattel, “è un simbolo positivo”: ecco come sarà

Quale riconoscimento migliore può esserci per una “ex bambina” se non quello di vedersi disegnare una Barbie ad immagine e somiglianza? Proprio questo è il tributo riservato ad Elisa dalla Mattel, una delle più grandi case produttrici di giocattoli del mondo, che ha deciso di creare la più famosa bambola del Pianeta rappresentando l’artista italiana. In particolare la Toffoli viene ritratta ai tempi della sua vittoria al Festival di Sanremo 2001, quando si impose con il bellissimo brano “Luce (Tramonti a Nord-Est)”. Ecco allora che Elisa viene ritratta con capelli lunghi neri, pantaloni e maglia bianca, e lo stesso medaglione indossato sul palco dell’ariston. Segni particolari? L’immancabile neo sulla parte destra del mento: per il resto ci azzardiamo a dire che le somiglianze si fermano lì…

ELISA DIVENTA UNA BARBIE

Ma perché la Mattel ha deciso di fare una Barbie proprio di Elisa? L’azienda produttrice di giocattoli, come spiegato da La Stampa, in occasione del 60esimo compleanno del brand ha deciso di celebrare donne contemporanee, provenienti da diversi campi e background, capaci di rompere gli schemi e superare le barriere. In questo senso ecco spiccare il nome di Elisa, che a detta della Mattel rappresenta un “simbolo di valori positivi di donna” oltre che un “modello che può rappresentare una fonte di ispirazione per tutte le bambine”. Insomma un attestato di stima importante per Elisa, che con il mondo dei piccoli si sta togliendo delle belle soddisfazione: ultima quella riservatale dalla Disney, che l’ha scelta per doppiare e cantare in Dumbo, il nuovo film diretto da Tim Burton nelle sale dal prossimo 28 marzo. Elisa canterà la versione italiana di Baby mine (Bimbo mio) e doppierà il personaggio della sirena Miss Altantis.

