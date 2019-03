Georgette Polizzi sta meglio/ Matrimonio con Davide Tresse il 15 settembre

Con la forza di una leonessa, ad un anno dalla scoperta di avere la scerosi multipla, Georgette Polizzi ha ripreso in mano la propria vita ed oggi sta sempre meglio grazie. Georgette, infatti, ha imparato a convivere con a malattia grazie anche ad una nuova cura che sta seguendo. La stilista guarda così con ottimismo al futuro e si sta preparando al matrimonio. Georgette, infatti, convolerà a giuste nozze con il fidanzato Davide Tresse il prossimo 15 settembre. Sarà un giorno importantissimo per la stiista che, in Davide, ha trovato non solo il compagno giusto, ma anche la persona che le infonde coraggio e fiducia per il futuro. “Mi impegno al massimo nel lavoro, faccio attività fisica, viaggio e mi circondo di affetti. Ho imparato a godermi ogni piccolo momento della vita. E Davide mi supporta con tutto l’amore possibile. Per me, questo è un aiuto immenso“, ha dichiarato a Nuovo Tv.

Georgette Polizzi e l’emozione per il matrimonio con Davide Tresse

Dopo aver titubato a causa della malattia, Georgette Polizzi, alla fine, ha ceduto accettando la proposta di matrimonio del fidanzato Davide Tresse. Per il grande giorno è quasi tutto pronto. La stiista, infatti, si sta occupando di tutto e ha già trovato l’abito dei suoi sogni con il quale pronuncerà il fatidico sì. “Vi comunico ufficialmente che ce l’abbiamo fatta, ho scelto il mio abito da sposa. È proprio vero che quando lo indossi ti parte qualcosa allo stomaco e ti scende una lacrima. Diciamo che io ho pianto come una fontana”, ha annunciato ai fans la futura sposina. Felici e innamorati, Georgette e Davide sono pronti a scrivere una nuova pagina della loro splendida storia d’amore che il pubbico ha conosciuto grazie alla loro partecipazione a Temptation Island. Da quel momento, i fans hanno continuano a seguirli ed ora non vedono l’ora che arrivi il 15 settembre per poter partecipare alla loro favola d’amore.

