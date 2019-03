Mentana a Giletti:”Ho letto che abbiamo litigato”/ “Farai ‘Non è non è’l’Arena’?”

Siparietto in diretta tv tra Enrico Mentana e Massimo Giletti in chiusura del Tg La7 di ieri sera. Nel lanciare la trasmissione “Non è l’Arena“, il direttore del telegiornale ha aperto il dialogo con una battuta in riferimento alla presunta lite che li avrebbe visti protagonisti nei giorni scorsi. Mentana ha infatti dichiarato:”Ho letto sui social che abbiamo litigato ma ti sei dimenticato di dirmelo“. Il riferimento è ad un retroscena di TvBlog, che pochi giorni fa ha scritto di una frizione dovuta alle tempistiche della messa in onda della sua ormai mitologica maratona elettorale dedicata ai risultati delle elezioni in Basilicata:”Pare che la decisione di Mentana sia stata presa senza consultare i vertici della rete e il conduttore dell’Arena in onda in quel frangente. Lo Speciale Tg La7 sarebbe dovuto partire – secondo le intenzioni di Mentana – attorno alle ore 23, togliendo quindi circa 2 ore di trasmissione a Massimo Giletti, che avrebbe potuto trattare l’argomento da par suo, essendo Non è l’Arena un programma che tratta spesso e volentieri argomenti politici. Pare che alla fine si sia arrivati ad un compromesso, con lo Speciale Tg La7 in onda attorno alla mezzanotte e con Non è l’Arena che chiuderà quindi un ora prima del solito“.

“NON VORREI FACESSI NON E’ NON E’ L’ARENA”

Con quella battuta in diretta, Mentana ha tentato così di sgonfiare il caso, ma Giletti non ha sentito, o così almeno ha detto:”Qui si sente pochissimo“. Il conduttore di Non è l’arena però è sembrato alimentare subito dopo le voci che lo vogliono in partenza dalla rete direzione Rai:”Che tempi erano quelli, chissà cosa succederà il prossimo anno da qua. Vedremo quello che succederà“. Mentana allora prova a stanarlo:”Se ce lo dici facciamo una bella anteprima, non solo della puntata, ma anche di quello che succederà l’anno prossimo“. Giletti però si trincera dietro un “sei tu che sai tutto” che porta Mentana a replicare con una battuta maliziosa che sembra ipotizzare un futuro in Mediaset per Giletti:”Non vorrei che facessi Non è non è l’Arena“. Giletti però è pronto e contro-replica:”Quello lo ha già fatto la D’Urso con Non è la D’Urso“. Battutine fra amici o frecciatine tra colleghi reduci da dissidi interni? Sembrerebbe più la prima ipotesi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA