Risultati Elezioni Basilicata 2019/ Seggi eletti: Bardi Governatore, M5s 1° partito

Vito Bardi è ufficialmente il nuovo Governatore della Basilicata: i risultati definivi delle Elezioni Regionali 2019 hanno eletto con il 42,2% delle preferenze il candidato Presidente del Centrodestra, schiacciando i rivali di Pd e M5s rispettivamente al secondo e terzo posto ma con distanza semi-siderali. Carlo Trerotola (centrosinistra; con 97.866 voti, pari al 33,11%), poi Antonio Mattia (M5s; con 60.070 voti pari al 20,32) e Valerio Tramutoli (Basilicata possibile; con 12.912 pari al 4,37%); tutti dietro al generale in pensione della Finanza, scelto da Berlusconi ma aiutato a fare il “boom” da Salvini che ribalta anche in Basilicata i rapporti interni al Centrodestra, divenendo primo partito di coalizione al 19,1% mentre Forza Italia al 9,14% e Fratelli d’Italia al 5,9% restano indietro. «La Basilicata è pronta per il cambiamento, abbiamo scritto la storia. Dopo tanti anni di governo di centrosinistra, il centrodestra ha scelto la via del riscatto per questa terra. Nella mia agenda al primo posto ci sarà il lavoro: ringrazio Berlusconi, Salvini e Meloni», sono le primissime parole del Governatore lucano appena eletto, con lo spoglio concluso che sentenzia ancora la crisi del M5s (perde il 24% rispetto allo scorso anno) e del Pd che con il 9% perde un’altra roccaforte storicamente “rossa”.

RISULTATI E SEGGI ELETTI IN BASILICATA

«Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica in Basilicata, è più forte di prima passando dall’8% delle regionali del 2013 a oltre il 20%», prova a difendersi Di Maio ma i risultati per il candidato Mattia registrano comunque una perdita secca rispetto al 44% delle Politiche 2018. In attesa delle eventuali e possibili “modifiche” nei rapporti di Governo tra Lega e grillini, come all’interno del Centrodestra tra Carroccio e altre forze, il dato locale della Basilicata vede l’elezione non solo nel nuovo Governatore Bardi ma anche di un nuovo Consiglio Regionale: i nomi dei 20 eletti saranno resi noti e ufficiali nelle prossime ore, non appena lo spoglio delle preferenze verranno ultimate, ma intanto sappiamo dal Viminale che saranno 12 i consiglieri della maggioranza, 4 per il Centrosinistra, 3 per il Movimento 5 Stellle e nessuno per la Sinistra di Tramutoli (più uno di diritto per il Presidente Vito Bardi). Nello specifico dei singoli partiti, M5s risulta il primo partito con il 20,1% dei voti (3 seggi guadagnati), seguiti dalla Lega al 19,1% (6 i seggi), Forza Italia al 9,14% (3 seggi), Avanti Basilicata per Trerotola 8,63% (2 seggi), Comunità Democratiche-Pd al 7,75% (2 seggi) e 5,91% per Fratelli d’Italia (1 seggio conquistato). Altri seggi guadagnati sono 1 per Idea-Un’Altra Basilicata (a sostegno di Bardi), 1 per Basilicata Positiva Bardi Presidente. «La sommatoria dei voti di Lega e 5 Stelle è ancora la maggioranza assoluta in questo Paese, quindi abbiamo ancora entrambi da essere contenti. Il mio avversario è il Pd. Tutte le Regioni in cui governa la Lega erano governate dal Pd. E quindi un conto è il dato locale. Poi ci saranno il Piemonte, l’Emilia Romagna, la Toscana, le Marche, l’Umbria, la Calabria, tutte Regioni governate dalla sinistra», conclude Salvini in una breve punto stampa avvenuto proprio pochi minuti fa.

