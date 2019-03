Belen Rodriguez / Anticipazioni su Colorado e novità su Stefano De Martino

“Ci stiamo riprovando”, è con queste parole che lo scorso sabato Belen Rodriguez, a Verissimo, ha parlato del rapporto con Stefano De Martino. Dichiarazioni che sembrano confermare ciò che tutti sospettano da molto e che il gossip aveva già anticipato: i due ex si stanno frequentando nuovamente. Inizialmente sembrava essere soltanto un bellissimo rapporto nato tra due ex coniugi, genitori di un bambino, Santiago. Rimane però la decisione di non esporsi e di vivere questo riavvicinamento con cautela, proprio perché di mezzo c’è un bambino che potrebbe soffrirne. Eppure, così come accaduto per Stefano a Made in sud, anche Belen potrebbe essere stuzzicata nella nuova edizione di Colorado su tali questioni amorose e forse sbilanciarsi un po’ di più.

BELEN E LE ANTICIPAZIONI SU COLORADO

E mentre c’è chi dopo queste ultime novità, si chiede se Stefano De Martino e Belen Rodriguez stiano iniziando a valutare la possibilità di tornare a vivere insieme, la showgirl argentina rimane concentrata sul sul lavoro e sull’esordio di Colorado, sul quale svela qualche prima anticipazione. «mi vedrete protagonista di veri e propri sketch» confessa Belen a Tv Sorrisi e Canzoni, che sottolinea anche come il suo ruolo, al fianco di Paolo Ruffini, non sarà quindi quello che tutti si aspettano «A me piace rompere le regole, anche perché non sarei credibile nel ruolo del presentatore istituzionale alla Pippo Baudo. E mi annoierei pure». Insomma, dall’amore al lavoro, la Rodriguez è sempre pronta a stupirci con “effetti speciali”.

