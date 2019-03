Diana Del Bufalo, operato il papà Dario/ “Intervento delicato”, ma…

Sono ore concitate queste per i fan di Diana Del Bufalo che stanno cercando indizi sul suo stato d’animo sui social dopo l’annuncio del padre su Instagram. Dario Del Bufalo ha “subito un delicato intervento chirurgico” nelle scorse ore e poco fa lo ha rivelato proprio su Instagram mostrandosi in tre foto, una prima, una diciamo durante e una dopo l’operazione. Non ci è dato sapere se l’intervento era programmato e quindi si è svolto già questa mattina presto o se l’uomo è stato ricoverato in queste ultime ore, fatto sta che Diana Del Bufalo non compare nelle foto postate dal padre e da ieri sera non ha pubblicato nuove storie almeno non dopo essersi mostrata in lacrime al cinema dopo la visione del film “A un metro da te”. Ma cosa sarà successo?

LA REAZIONE DI DIANA DEL BUFALO

Dario Del Bufalo sui social non ha rivelato dettagli ma pubblicando le foto che potete vedere cliccando qui, ha scritto: “1-Poco prima di un delicato intervento chirurgico, 2-poco dopo l’intervento, 3-ora in già recupero…”. Non c’è alcun commento di Diana Del Bufalo in risposta alle parole del padre e nelle ultime ore comunque l’attrice non è tornata nemmeno a fare nuove storie ma nelle ultime la possiamo vedere in compagnia del collega Cristiano Caccamo in quel di Milano disperata per la mancata fonatura dei capelli ma anche felice per il primo gelato della stagione e per la condivisione del suo pranzo in compagnia del fidanzato Paolo Ruffini, e il padre? Siamo sicuri che non sia stato niente di grave e che la figlia non abbia perso il suo contagioso sorriso per questo, a meno che tutto non è precipitato proprio in queste ultime ore e questo spiegherebbe la sua assenza di questa mattina sui social. Solo nelle prossime ore scopriremo quindi la verità?





