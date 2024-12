Romana, classe 1990, Diana Del Bufalo è un’attrice, cantante, conduttrice nonché influencer. Il successo, l’artista poliedrica lo ha ottenuto nel 2010 prendendo parte ad Amici di Maria De Filippi: da quel momento la sua carriera è stata un’ascesa importante che l’ha portata a prendere parte ad alcune delle fiction di maggior successo, come ad esempio Che Dio ci aiuti sulla Rai. Dal 2020 ha iniziato anche una carriera nel teatro, ottenendo buoni riscontri da parte della critica. Prosegue però il suo percorso anche nel mondo della musica: di recente ha interpretato la colonna sonora in italiano del film Disney Encanto: è anche la doppiatrice della versione italiana.

Diana Del Dufalo è anche una figura controversa. Al fianco della sua bravura e della sua incredibile poliedricità, infatti, dobbiamo menzionare alcuni lati che invece hanno fatto discutere il pubblico. L’artista, in un’intervista del 2022, ha raccontato di soffrire della sindrome di Tourette e in particolare di coprolalia: a volte, infatti, dice delle cose non volendo, spesso anche insulti, a causa proprio del disturbo del quale soffre. Inoltre, nel corso del periodo Covid, Diana Del Bufalo ha scelto di non vaccinarsi, facendo discutere molto. “Non funziona, mi sembra un po’ deludente” aveva dichiarato l’attrice all’epoca 31enne, scatenando le critiche del pubblico.

Diana Del Bufalo, chi è: “Non sono una persona ambiziosa”

Per quanto riguarda invece i riconoscimenti ottenuti in carriera da Diana Del Bufalo, dobbiamo citare il Premio Pio Alferano del 2017, poi il Cineciak d’Oro del 2018 come rivelazione dell’anno e ancora altri importantissimi, su tutti quello ottenuto nel 2024 a Venezia, come Personaggio femminile dell’anno. Anche sui social, Diana Del Bufalo è molto seguita: ha quasi 2 milioni di follower che condividono la sua quotidianità. Sui suoi canali social, l’artista parla inevitabilmente anche della sua vita privata, che ora la vede felice al canto di un uomo.

L’attrice, che si è definita “non ambiziosa“, ha più volte detto di essere molto felice della sua vita in quanto ha ottenuto un successo insperato e non le manca niente: vive infatti la vita che ha sempre immaginato, immersa nel verde delle campagne e con il suo amato lavoro.